Non solo Erve, anche Calolzio promuove il metodo Montessori

Il metodo Montessori è approdato anche a Calolziocorte. L'Amministrazione comunale ha deciso infatti di sostenere, già da qualche mese, il progetto di introduzione del Metodo sperimentale Montessoriano presso la Scuola dell’Infanzia di Lorentino. La realizzazione del progetto prevede un orizzonte temporale di 3 anni che si concluderà con l’anno scolastico 2023/2024.

Come reso noto dal sindaco Marco Ghezzi, il Comune di Calolzio si fa carico, attraverso un contributo all’Istituto comprensivo di 10.000 euro per anno scolastico, dei costi relativi a:

Consulenza e supervisione al personale docente

Realizzazione di attività formative e laboratoriali per i genitori

Acquisto di materiali e arredi

Adesione all’Ente Fondazione Montessori

I risultati del primo anno di progetto verranno presentati nell’ambito di una mostra dei materiali montessoriani prodotti, prevista per il giorno 5 novembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso l'asilo di Lorentino, in via Monte Tesoro a Calolziocorte. "Nel corso della giornata sarà possibile visitare le aule con ambienti predisposti per la didattica a indirizzo montessoriano".

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Calolziocorte con il patrocinio del Comune di Calolziocorte. Sempre dall'anno scorso anche il vicino Comune di Erve ha deciso di adottare il Metodo Montessori nella scuola primaria del paese.