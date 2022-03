Tutte pazze per il Krav Maga: esaurito il corso di autodifesa femminile

Tutte pazze per il Krav Maga a Calolziocorte. Con 72 iscritte è risultato ancora una volta tutto esaurito il corso (gratuito) di autodifesa femminile promosso dall'Amministrazione comunale e iniziato ieri sera negli spazi dell'oratorio del centro città. Lezioni teoriche e soprattutto pratiche per le donne - dai 16 ai 60 anni di età - che hanno deciso di partecipare: si proseguirà tutti i martedì per 5 settimane, con durata dalle ore 20 alle 22.

Commenti molto positivi da parte dell'assessore ad associazioni e Protezione civile Cristina Valsecchi, coordinatrice dell'iniziativa. "Oltre alle numerose donne partecipanti, quasi tutte residenti a Calolzio, c'erano state anche altre richieste alle quali abbiamo però dovuto dire di no per motivi di spazio - ha spiegato Cristina valsecchi - Un grazie sentito va all'istruttore Mirko Sanna per l'impegno e la professionalità dimostrati, gratuitamente, nel tenere ancora una volta il corso insieme al suo staff, e alla parrocchia per l'ospitalità dimostrata da parte dell'arciprete don Giancarlo e dei volontari. Dopo due anni di sospensione causa covid, abbiamo voluto riproporre il corso di autodifesa femminile gratuito sempre alla scopo di promuovere più sicurezza, sia dal punto di vista psicologico che operativo con l'insegnamento dei fondamentali di autodifesa. E già ieri le partecipanti ci ringraziavano per l'iniziativa dimostrandosi molto contente e interessate".