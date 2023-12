"Calolzio bene Comune" chiede (con forza) un Consiglio straordinario sulla Lecco-Bergamo

Il gruppo di opposizione "Calolziocorte Bene Comune" chiede con forza all'Amministrazione un consiglio comunale straordinario sulla Lecco-Bergamo. "Considerata l'importanza dell'argomento, che stravolgerà e cambierà le sorti di Calolziocorte, vista la superficialità con la quale è stato affrontato l'argomento dall'amministrazione Ghezzi e date le numerose richieste dei cittadini che hanno, giustamente, manifestato le loro preoccupazioni e perplessità, come gruppo Consiliare Calolziocorte BeneComune abbiamo richiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario - dichiara la capogruppo Sonia Mazzoleni - Devono spiegare ai cittadini cosa accadrà con la proposta (soluzione 1) scelta e sostenuta dall'Amministrazione Ghezzi e quali saranno gli immobili che dovranno essere demoliti o a rischio crepe, tutte le problematiche che, per anni, si ripercuoteranno sulla città a fronte di quali benefici (se ci saranno)".

Una variante attesa a lungo e ferma al palo da anni

La richiesta di convocazione dell'assise straordinaria inviata al sindaco Marco Ghezzi porta le firme dei consiglieri del gruppo di minoranza Sonia Mazzoleni, Wilna De’ Flumeri, Brunella Frigerio e Cesare Valsecchi, i quali hanno prima ricostruzione il lungo iter e ritardi degli scorsi anni. "La realizzazione di un collegamento stradale tra le città di Lecco e di Bergamo, che eviti i centri urbani decongestionandoli dal traffico quotidiano è un’opera attesa dai territori da diversi anni e il progetto preliminare redatto dalla Provincia di Lecco risale al lontano 2004 - ricordano i 4 esponenti della lista civica di area centrosinistra - A seguito di numerose criticità tecnico-amministrative l’intervento è stato sottoposto a commissariamento nel febbraio 2022".

"La variante di Vercurago prevedeva un tracciato in galleria nei territori di Lecco, Vercurago e Calolziocorte e i lavori di esecuzione dell’opera sono stati assegnati all’Anas in qualità di stazione appaltante. La riprogettazione dell’opera da parte di Anas ha individuato tre alternative progettuali e il progetto rientra tra gli interventi previsti nel Piano delle opere olimpiche di Milano Cortina 2026. In seguito ai forti ritardi nella realizzazione dell’opera non è però realisticamente ipotizzabile il completamento della variante entro la data di svolgimento dei giochi olimpici del Febbraio 2026".

Le due assemblee pubbliche

Fatte queste premesse, Sonia Mazzoleni e colleghi hanno quindi ricordato che in data 28 settembre 2023 presso la Casa sul Pozzo si era tenuta l’assemblea pubblica organizzata dal Comune di Lecco e dal Comitato di Chiuso "nella quale i presenti avevano manifestato numerose perplessità circa l’utilità dell’opera in rapporto ai disagi creati agli abitanti nella fase di realizzazione". Poi, lo scorso 6 ottobre, presso l’oratorio di Sala "il sindaco di Calolziocorte ha illustrato le tre proposte progettuali avanzate da Anas per la realizzazione della variante San Gerolamo della Sp 639. I cittadini di Calolziocorte presenti avevano espresso forti perplessità nei confronti delle tre proposte progettuali ANnas, nessuna delle quali risolverebbe i problemi di viabilità della città di Calolziocorte e per la realizzazione delle quali si prospettano circa 8 anni di disagi per il centro cittadino".

"I presenti all'assemblea - ricordano inoltre i consiglieri di Calolziocorte bene Comune - avevano chiesto di rimettere in discussione l’opera poiché la progettazione di Anas mantiene invariata l’uscita dal tunnel sul lato calolziese trasferendo di fatto tutto il traffico della Lecco-Bergamo nel cuore di Calolzio. Allo stato attuale non esiste poi nessun progetto per la realizzazione della 'Variante Lavello' che dovrebbe convogliare il traffico dallo sbocco di via dei Sassi alla rotonda del ponte Cesare Cantù completando di fatto l’attraversamento di Calolziocorte".

La soluzione 1

"Tenuto conto che a seguito della conferenza dei servizi il commissario straordinario ha optato per la soluzione 1 con un cantiere che procederà con uno scavo mediante consolidamenti sub verticali, una tecnica che necessita di occupare temporaneamente terreni, sgombrare aree e demolire fabbricati, un problema che avrebbe il suo impatto soprattutto su Calolziocorte. Considerato inoltre che ad oggi nulla è stato ufficialmente riportato circa la posizione espressa dal sindaco di Calolziocorte alla conferenza dei servizi preliminare svoltasi in data 19 Settembre 2023. Valutata la straordinaria importanza dell’argomento per Calolziocorte e il notevole impatto economico e ambientale dei lavori della variante alla SP 639 per i cittadini, i sottoscritti consiglieri Mazzoleni, De’ Flumeri, Frigerio e Valsecchi chiedono la convocazione di un consiglio comunale straordinario"

"Chiediamo che in questa assise straordinaria - concludono i quattro consiglieri di opposizione - il sindaco Marco Ghezzi e il funzionario responsabile del settore Servizi al territorio Ottavio Federici, firmatario del parere relativo alle soluzioni progettuali inviate al commissario straordinario Luigi Valerio Sant’Andrea: riferiscano ai consiglieri in modo dettagliato e previa fornitura du adeguata documentazione le proposte progettuali di Anas relativamente alla variante, i disagi per i cittadini, commercianti, imprese, e gli eventuali espropri e occupazioni temporanee che le tre variante comporterebbero. E poi ancora, che spieghino le ragioni essenziali che hanno portato la nostra Amministrazione a indicare la soluzione 1 quale progetto migliore e meno impattante in relazione ai disagi che la cittadinanza dovrà sopportare. Chiediamo infine che il consiglio comunale valuti la richiesta di una nuova progettazione della variante con sbocco del tunnel a Sala di Calolziocorte, come proposto dai cittadini, per risolvere definitivamente il problema del traffico".