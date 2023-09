Cambio al vertice della Protezione civile di Calolzio

Cambio al vertice della Protezione civile di Calolziocorte. Giancarlo Scaccabarozzi è il nuovo coordinatore al posto di Sonia Mazzoleni, che ha deciso nei giorni scorsi di rassegnare le proprie dimissioni in polemica con alcune scelte e, soprattutto, dichiarazioni del sindaco e di altri esponenti dell'Amministrazione.

E proprio al primo cittadino Marco Ghezzi, la Mazzoleni ha inviato una lettera confermando la propria scelta dopo aver dichiarato: "Ringrazio i Volontari che hanno creduto in questo progetto e mi hanno supportato in questi anni, che hanno fatto in modo che oggi ci sia un gruppo numeroso e strutturato a disposizione della nostra Comunità… anche se per qualcuno fallimentare. Auguro un buon lavoro al nuovo coordinatore garantendo il mio supporto e il passaggio sereno in Comunità montana. In qualità di consigliere comunale, avrò un occhio super vigile affinché la Protezione vivile e la divisa non sia più il giocattolo di chi calpesta la dignità di una realtà così importante".

Ecco la lettera inviata oggi a Ghezzi da parte di Sonia Mazzoleni, ritratta nella foto insieme a Giancarlo Scaccabarozzi. "Buongiorno signor Sindaco. Con la presente le comunico che nell'assemblea dei volontari svoltasi in data 18 settembre, si è preso atto della mia volontà di rassegnare le dimissioni da coordinatrice del gruppo di Protezione civile del nostro comune - ha scritto Sonia Mazzoleni - L'assemblea, regolarmente costituitasi, ha proceduto, con ampio consenso, alla designazione di Scaccabarozzi Giancarlo, quale nuovo coordinatore del gruppo di Protezione civile del comune di Calolziocorte. Pertanto voglia accettare la presente come comunicazione formale delle mie dimissioni".

"Nell'attesa dell'emanazione del decreto di nomina del nuovo coordinatore, auspico che ci sia una ripartenza costruttiva e di crescita del nostro Gruppo, e come ribadito più volte durante la riunione, che il regolamento, che verrà approvato a breve, diventi per tutti i soggetti coinvolti, la guida affinché ciascuno eserciti il proprio ruolo senza prevaricazioni e con un spirito collaborativo per il bene comune. Restando a disposizione - conclude l'ex coordinatrice - porgo cordiali saluti".