Chiude la storica ferramenta Cattaneo. Ermanno: "Clienti come amici, grazie a tutti per l'affetto"

Da oltre 60 anni è un punto di riferimento per tanti calolziesi e non solo. A fine giugno chiuderà i battenti, e con lei se ne andrà un pezzo di storia locale. Stiamo parlando della "Ferramenta Fratelli Cattaneo" di corso Europa 28, lungo la Lecco-Bergamo a Calolzio, attività portata avanti dal commerciante Ermanno Cattaneo, in passato con l'aiuto della compianta sorella Rosanna.

Ermanno vuole ora ringraziare pubblicamente tutti i clienti che in questi anni hanno fatto riferimento a lui e alla sua professionalità, e prima ancora ai suoi genitori che avevano avviato la ferramenta in piazza Vittorio Veneto già negli anni Cinquanta. Poi, nel 1978, proprio Ermanno aprì l'ampio negozio in corso Europa 28, dove l'attività si trova tuttora. Attrezzi, utensili metallici, oggetti per la casa, chiavi e altri materiali ancora... intere generazioni di calolziesi si sono serviti, per questi e altri aquisti, nel suo negozio.

"Per me i clienti sono sempre stati come amici - racconta Ermanno, noto anche per il suo impegno come volontario nell'Associazione Nazionale Carabinieri - Prima di chiudere ci tengo a ringraziarli tutti di cuore, per aver fatto affidamento all'attività che ho portato avanti a lungo con mia sorella, e per aver sempre continuato a vedere in me un commerciante di fiducia. Ho sempre cercato di fare il mio lavoro con passione e professionalità". Ringraziamenti rilanciati anche dai collaboratori di Cattaneo che ora si stanno occupando delle operazioni di chiusura, affiancando Ermanno, 74 anni, ora definitivamente in pensione.

Ed è anche il momento dei ricordi. "Già la ferramenta nella quale lavorava la mamma di Ermanno, Noemi, era conosciuta da tutti a Calolzio - raccontano i cugini del negoziante - Negli anni Sessanta vendeva stufe, lavatrici, fornelli, più tutto il materiale della ferramenta nel locale vicino al bar del Mel. All'epoca tenevano anche le bombole visto che la rete del gas era molto piccola. Poi il trasferimento in corso Europa dal 1978 fino ad oggi. Hanno rifornito non solo la città, ma tutto il circondario".