La colletta alimentare degli alunni: "Grande esempio di solidarietà"

Dopo le lezioni tenute dalle associazioni in classe, un'importante iniziativa di solidarietà concreta a favore dei concittadini più bisognosi. Non poteva esserci miglior conclusione per la "Settimana dei valori" che ha coinvolto gli alunni dell'Istituto comprensivo di Calolziocorte. Sono stati loro infatti ad attivarsi in una sorta di colletta alimentare portata avanti in tre supermercati della città: in totale sono state caricati ben 7 furgoni con scatole di cibo e beni di prima necessità poi consegnati a chi si trova in difficoltà. La lezione dei volontari non poteva dunque trovare riscontro migliori, come raccontato dal professor Massimo Tavola, coordinatore del progetto.

"A Calolziocorte si è scatenato il volontariato dei ragazzi ed è stata un'esperienza meravigliosa - racconta Tavola - Chi nei giorni scorsi ha fatto un giro nei supermercati di Calolzio si è reso conto di una mobilitazione di volontariato straordinaria. A fine giornata anche se distrutti, i docenti erano veramente contenti per l'impegno dimostrato dai ragazzi, ben un centinaio impegnati in questa raccolta". I pacchi di viveri sono poi stati consegnati alla Caritas per la distribuzione alle famiglie grazie ai volontari delle parrocchie e al coordinamento della referente Marta Scola.

"Un'esplosione di carità che ha contagiato tante persone, a partire proprio dai clienti dei supermercati entusiasti nel vedere tanti ragazzi impegnati a fare del bene - aggiunge il docente della scuola media Manzoni - In totale ben 7 viaggi e caricamenti di furgoni guidati dai volontari degli oratori: Massimo Brivio, Alberto Nava, Andrea Campanotto. Oltre 200 scatoloni di varie dimensioni con pasta, riso, sughi, scatolame, zucchero, olio e altro ancora".

Tutto ciò si è potuto realizzare grazie alla disponibilità di un centinaio di ragazzi delle scuole medie di Torre de' Busi, Carenno, Erve, Vercurago e Calolzio. Distribuiti su 12 turni per i tre supermercati dalle 9.30 alle 18.30 con la presenza operativa dei volontari della protezione civile presenti insieme alla Caritas, si sono attivati in questa sorta di colletta alimentare con il professor Michele Franceschini, con Silvia Butti dell'Avis e Rosalba Tavola dei Volontari del soccorso.

"Un grazie alla Caritas e ai genitori che hanno lasciato partecipare i loro figli a questa importante esperienza di volontariato e in particolare a coloro che hanno anche assistito e collaborato da dietro le quinte - conclude il coordinatore della Settimana dei valori - Un grazie speciale va inoltre ai 14 docenti che si sono resi disponibili ad assistere, coordinare e guidare i ragazzi, alla dirigente Sabrina Scola e alla vicepreside Annabruna Frigerio per l'approvazione e la promozione istituzionale. Vedere impegnati insieme alunni, docenti, volontari e genitori, è stato molto bello e siamo dell'idea che questa esperienza lascerà un segno positivo nel bagaglio esperienziale delle nostre giovani generazioni tra le quali dovranno sorgere i futuri volontari, motore e cemento della nostre comunità".