Il generale Vannacci presenterà il suo libro a Calolzio

È senza dubbio uno dei libri più discussi e allo stesso tempo più venduti in Italia del momento. Stiamo parlando de "Il mondo al contrario", scritto dal generale Roberto Vannacci. L'autore parlerà della sua pubblicazione a Calolziocorte incontrando il pubblico presso il monastero di Santa Maria del Lavello.

L'iniziativa è in programma per martedì 17 ottobre alle ore 20.45 presso la sala conferenze del monastero di via Padri Serviti sul Lungoadda, ed è promossa dall'associazione Identità Europea, che in passato aveva già organizzato altri incontri di carattere pubblico proprio al Lavello. Per partecipare sarà necessario prenotarsi. Nello spazio dove parlerà Vannacci ci sono una settantina di posti a sedere.

"Martedì 17 ottobre si terrà la presentazione del libro "Il mondo al contrario" - si legge in una breve nota degli organizzatori - Alla serata sarà presente l'autore Roberto Vannacci che presenterà il suo libro campione di vendite del momento. Si invitano gli interessati, per facilitare la gestione della serata, a prenotare l'ingresso scrivendo una mail a: identitaeuropealombardia@gmail.com".

L'autore e un libro che è diventato il caso del momento

Roberto Vannacci, 55 anni, è un militare di lungo corso, già a capo della Folgore e oggi al comando dell'Istituto geografico militare. Come illustrato dai colleghi di Today.it nei giorni della pubblicazione del libro a metà agosto, il saggio politico autoprodotto da Vannacci e intitolato il "Mondo al contrario" è andato subito a ruba su Amazon, con tematiche molto care all'estrema destra.

Vannacci si scaglia contro la "dittatura delle minoranze", una categoria trasversale e "nefasta" che vede riuniti gay, clandestini, femministe, marxisti, ecc. Ne ha contro gli ambientalisti che non capiscono che "i cambiamenti climatici ci sono sempre stati" e contro gli omosessuali che non sarebbero "normali". Hanno fatto discutere anche le parole dedicate a Paola Egonu, i cui tratti non rappresentano l'italianità. Media e tv nazionali (nel frame Vannacci ospite della Berlinguer su Rete 4) hanno dato ampio spazio alle parole di Vannacci e al suo libro.