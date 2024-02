Il Milan al fianco di Giada per dire no al bullismo

Giada Canino nel video del Milan contro il bullismo. La giovane atleta paralimpica calolziese è stata ospite a Milanello di mister Stefano Pioli, Ibrahimovic e dei calciatori rossoneri per una giornata speciale. Tifosissima rossonera e campionessa di danza, Giada si è così presa la rivincita contro gli haters che l'avevano presa di mira in passato sui social in modo vigliacco.

I suoi beniamini hanno infatti scelto lei per la clip manifesto contro ogni forma di bullismo: "Nella Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, ci uniamo nel celebrare la diversità. Fermiamo l’odio!" - è il messaggio rilanciato anche sui canali social dal Milan postando il video con protagonista Giada.

Clicca qui per vedere il video pubblicato dall'Ac MIlan sui social per dire stop al bullismo

Felicissima Giada che ha abbracciato i suoi campioni, da Ibra a Leao, fino a mister Pioli il quale, dopo averle dato il benvenuto, le ha regalato una maglietta con la scritta Giada 18, il numero dei suoi anni. E poi ancora altre foto con diverse star rossonere, come Olivier Giroud e Theo Hernandez.

"Ringraziamo l'Ac Milan, mister Stefano Pioli, Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, tutti i calciatori e lo staff che hanno regalato una giornata indimenticabile a Giada per dire insieme stop al bullismo - commenta felice il papà Elio Canino - Mia figlia è stata ora invitata il 25 febbraio a San Siro a vedere la partita Milan-Atantina. Un grazie va anche all'assessore regionale Elena Lucchini che ha conosciuto Giada e ci ha messi in contatto con la dirigenza rossonera per questo incontro. Ibra è stato il primo che abbiamo visto e si è dimostrato di una sensibilità estrema. Ci ha colpito molto anche mister Pioli, una persona speciale: ci ha dedicato diverso tempo parlando con Giada e ha voluto sapere la sua storia, come prosegue il suo impegno sportivo a livello agonistico con la danza paralimpica. Davvero grazie a tutti".