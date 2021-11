Pannolini in dono al primo e all'ultimo nato per la Giornata della Gentilezza

Una simbolica confezione di pannolini in dono alle famiglie del primo e dell'ultimo bambino nato quest'anno in città. L'originale iniziativa è promossa dal gruppo civico "Cambia Calolzio" in occasione della Giornata mondiale della Gentilezza che si celebra oggi, sabato 13 novembre. I portavoce Diego Colosimo e Daniele Vanoli illustrano il valore di questa giornata, nella speranza che essa possa offrire anche di un'occasione di riflessione rispetto agli eccessi e all'odio - nemici della gentilezza - che troppe volte si molriplicano sui social network.

"Non circola purtroppo solo il virus pandemico, ma anche, e pesantemente, l’odio social, la maleducazione, gli sgarbi, le risse per un nonnulla, tutti comportamenti in contrasto con i modi propri del vivere urbano e civile - spiegano Daniele Vanoli e Diego Colosimo - La giornata mondiale della Gentilezza, che dovrebbe essere festeggiata ogni giorno, è solo una virgola di richiamo ad esercitare azioni garbate e non fondate sulla rabbia e l’odio. Viviamo tempi dove arroganza, insulti, pregiudizi, strepiti e poco dialogo sono sotto gli occhi di tutti. Per questo motivo l’anno scorso avevamo proposto all'Amministrazione comunale di aderire al manifesto "Parole O-Stili". Un impegno di responsabilità condivisa, teso a favorire comportamenti rispettosi e civili, oltre che utile a migliorare stili e condotta di chi usa la rete. Un impegno che, purtroppo, non è stato accolto. Non solo ce ne dispiace, ma la dice lunga. Oggi per tutto c'è una giornata di festa o una giornata dedicata ad un particolare tema, sia sociale che ambientale. Un'infinità di ricorrenze per richiamare l'attenzione, il cui scopo sarebbe quello di attivare azioni di supporto concrete. Un risultato troppo spesso disatteso".

Colosimo e Vanoli: "Via la tassazione dai prodotti sanitari di prima necessità"

Diego Colosimo

Da qui la scelta di dare risalto alla giornata di oggi e di promuoverla anche con un gesto concreto, cogliendo inoltre l'occasione per rilanciare la richiesta di cancellare l'Iva che grava sui pannolini dei bambini e sugli assorbenti delle donne. "Vogliamo celebrare questa Giornata mondiale della Gentilezza con un messaggio simbolico di affetto e speranza, consegnando nei prossimi giorni alle famiglie del primo e dell'ultimo nato del nostro Comune una confezione di pannolini lavabili, con un biglietto di benvenuto fra noi, per rafforzare il senso di comunità - continuano Vanoli e Colosimo - Un'azione che vuole anche sottolineare il nostro impegno affinché la tassazione che grava sui pannolini dei bambini e sugli assorbenti delle donne sia per sempre cancellata. Abbiamo, infatti, sostenuto la petizione (che, ad oggi, ha raccolto ben 650mila firme) lanciata su Change.org per la riduzione dell'IVA al 4% su questi prodotti sanitari di prima necessità".

Infine un appello anche all'Amministrazione cittadini a sostegno delle giovani coppie e dei servizi. "Vogliamo, infine, rivolgere una ennesima sollecitazione all’Amministrazione comunale affinché si occupi concretamente di cercare una soluzione alla crisi della natalità che sta vivendo la nostra città, attraverso la messa in atto di politiche volte a favorire un welfare a supporto delle giovani coppie che includa, ad esempio, l'accesso a affitti e servizi calmierati. Non lasciamo che anche questo impegno rimanga ignorato".