Inaugurata la sede Auser di Calolzio: "Un presidio importante per il sociale"

Da oggi anche la Valle San Martino ha un presidio Auser. A Villa De' Ponti, sede distaccata della Comunità montana in via Galli a Calolziocorte, è stata infatti inaugurata questa mattina la sede dell'associazione impegnata con merito a portare avanti una serie di servizi e intrerventi a favore di anziani e disabili. Innanzitutto assistenza e trasporti nei luoghi di cura, ma non solo. Come ricordato dal presidente di Auser provinciale Lecco, Claudio Dossi, l'associazione rappresenta anche un punto di riferimento per quanto riguarda l'ascolto e l'informazione in merito a prestazioni mediche, prenotazioni di visite, richieste di aiuto, contatti con i servizi sociali.

"Oggi siamo felici di tagliare il nastro di questa nuova sede, la 16esima di Auser in provincia di Lecco - ha dichiarato Claudio Dossi - Al momento qui a Calolzio sono attivi una decina di volontari, ma contiamo di crescere presto e in questa giornata lanciamo un appello a tutti coloro che fossero interessati a unirsi a noi. A Calolzio stiamo già portando quattro veicoli per i trasporti sociali. Il messaggio che vogliamo lanciare con il nostro impegno e la nostra crescita sul territorio lecchese è semplice e allo stesso tempo molto importante: la dignità e la salute delle persone, di ogni età e di ogni condizione, viene prima di tutto e Auser si impegna a preservarle".

A Calolzio Auser ha già attivato un servizio di telefonia sociale e ora apre anche questa sede, grazie alla disponibilità della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino guidata dal presidente Carlo Greppi - intervenuto alla festa d'inaugurazione con la sua vice Marina Alessandra Calegari - e alla collaborazione dell'Amministrazione comunale di Calolzio guidata dal sindaco Marco Ghezzi. Con loro non sono voluti mancare diversi altri sindaci del territorio, tra cui Marco Passoni (primo cittadino di Olginate) e Giancarlo Valsecchi (sindaco di Erve), senza dimenticare Diego Riva, segretario generale della Cgil Lecco, e Fulvia Colombini, presidente di Auser regionale Lombardia.

"Ringrazio i volontari presenti e Auser per questo impegno a favore del territorio e delle persone più fragili - ha sottolineato Carlo Greppi - Siamo felici di ospitarvi a Villa De' Ponti dove già si trovano il Gal, Telethon, la Uildm e altre realtà. Questa sede diventa sempre di più, e vuole così essere, una vera e propria casa di comunità, un presidio prezioso per tutto il territorio dal punto di vista sociale". Un tema ripreso da Marina Calegari: "Fa piacere vedere un'associazione di volontariato così attiva. L'operato di Auser riguarda la terza età, ma non solo, è un utile esempio anche per i giovani. Saranno 8 i comuni che faranno capo a questo nuovo servizio. Oggi viene lanciato un messaggio importante e positivo di solidarietà e senso di comunità".

Marco Ghezzi ha quindi ricordato quanto sia importante sostenere i servizi sociali, un settore al quale sono destinate circa il 25% delle risorse del comune di Calolzio per aiutare tutti, soprattutto le persone più fragili. "L'apertura della sede Auser in città è un'ottima notizia - ha detto il sindaco Ghezzi - Non solo per i trasporti, i servizi di assistenza e o di telefonia sociale, ma anche per l'informazione in merito alle prestazioni mediche garantite sul territorio. Ci sono anziani soli, che per timore o perchè semplicemente non conoscono le reti di assistenza territoriale, che non chiedono l'aiuto di cui avrebbero bisogno. Ebbene, i volontari Auser possono svolgere anche questo importante ruolo di vicinanza e di informazione in merito ai servizi e a come ricorrere a una visita medica specialistica piuttosto che a un servizio di carattere sociale".

Spazio quindi alla musica del coro e al taglio del nastro della nuova sede immersa nel giardino botanico di Villa De' Ponti, vero polmone verde di Calolziocorte. Per ulteriori informazioni sui servizi Auser Lecco a livello calolziese e provinciale, è possibile contattare il numero 0341/286563 oppure il numero verde 800995988.