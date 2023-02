Lotto, super vincita da 130mila euro a Calolzio

La Dea Bendata ci vede benissimo in Lombardia e questa volta ha premiato anche la provincia di Lecco. Come riporta l'agenzia Agimeg, è infatti un momento decisamente fortunato per gli abitanti della regione: nel giro di appena una settimana tre differenti cittadini lombardi di Milano, Gorgonzola e di Calolziocorte hanno infatti centrato vincite da record ai giochi del Lotto e del Million Day.

In particolare, nell’estrazione del 3 febbraio del Million Day sono stati vinti 1 milione di euro ciascuno da un abitante di Milano e uno di Gorgonzola, sempre nella provincia milanese. Decisiva una doppia cinquina con i numeri 6, 8, 11, 29, 39. Ma non c’è due senza tre e allora ieri il Lotto ha regalato una quaterna sulla ruota di Palermo da 130mila euro a Calolziocorte, capoluogo della Valle San Martino. Ancora bocche cucite in città su chi possa essere il fortunato vincitore.

Inoltre, la Lombardia ha presentato altre due vincite da “top 10” nell’ultima estrazione del Lotto, a Muggiò vicino Monza (45mila euro) e a Stezzano in provincia di Bergamo (13.500 euro). Insomma, Lombardia decisamente fortunata in questo periodo e chissà che la Dea Fortuna, che ha evidentemente messo gli occhi sulla regione, non stia riservando la sorpresa finale con la vincita del SuperEnalotto che tutti aspettano: il jackpot dei sogni supera i 368 milioni di euro, e a sognare a questo punto sono soprattutto i cittadini lombardi.