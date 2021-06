Calolzio, due medici di base traslocano dall'ex Sali di Bario al municipio

Da mercoledì 9 giugno i dottori Elisa Brunu e Jacopo Villa riceveranno i pazienti negli ambulatori ricavati presso le sale espositive sul retro del Comune, in piazza Vittorio Veneto

Da domani, mercoledì 9 giugno, gli ambulatori dei medici di medicina generale, dottori Elisa Brunu e Jacopo Villa (sostituti del medici di famiglia Marco Avogadri, Ivan Gangemi e Giulia Villa) saranno ospitati nelle sale espositive del Comune, in piazza Vittorio Veneto 13. L'entrata sarà dal cortiletto interno, sul retro del municipio.

«Il trasferimento dei medici, che attualmente esercitano nello stabile di proprietà comunale di via Stoppani, l'ex "Fabbricone" Sali di Bario tra la stazione ferroviaria e l'interscambio, si è reso necessario dovendo il Comune riorganizzare quei locali per trasferirvi a breve il Comando della Polizia locale - fa sapere in una nota l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Ghezzi - La Giunta si è impegnata nella ricerca di questa soluzione nell’intento di ridurre i disagi e di facilitare al massimo, soprattutto nell'attuale situazione di pandemia, i rapporti tra medici e pazienti».