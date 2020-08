Calolzio, una messa in piazza Veneto per ricordare le vittime del covid

Una messa in piazza Vittorio Veneto per ricordare le vittime del Covid e i defunti calolziesi per i quali durante il lockdown non è stato possibile celebrare un funerale pubblico. L'iniziativa religiosa è promossa dagli alpini del gruppo "Pippo Milesi" di Calolzio in accordo con l'Amministrazione comunale e le parrocchie. Resta solo un passaggio formale nel Consiglio direttivo dell'Ana, ma è ormai certo che questo importante momento di valore civico e religioso si terrà.

La celebrazione avrà luogo quasi certamente venerdì 4 settembre alle ore 20 nella piazza del municipio e sarà aperta a tutta la cittadinaza. Il territorio Calolziese è stato il più colpito dalla pandemia in provincia di Lecco. Solo a Calolzio sono morte 29 persone, più diverse altre nel comprensorio della valle San Martino. A Erve le penne nere hanno già tenuto una messa in memoria degli alpini "andati avanti" a causa della pandemia. Il 4 settembre il pensiero andrà a loro e a tutti i calolziesi venuti a mancare in questi mesi difficili.

«Ho incontrato questa mattina una delegazione delle penne nere che mi hanno detto di voler organizzare una messa in memoria dei calolziesi, alpini e non, vittime del Coronavirus - dichiara il sindaco Marco Ghezzi - Inizialmente pensavano a una funzione pubblica nella loro sede a La Cà, io ho proposto di tenere la celebrazione in piazza Vittorio Veneto. Credo sia giusto ricordare chi purtroppo ci ha lasciato a causa del virus, e con loro anche tutti i defunti per i quali sono state celebrate le esequie alla sola presenza dei famigliari più stretti a causa del lockdown. La piazza ha un valore simbolico importante, e in essa si possono anche mantenere meglio i distanziamenti. Ora attendiamo solo la conferma ufficiale degli alpini, da parte del Comune c'è la piena disponibilità a collaborare all'organizzazione della messa in piazza».

Dal canto loro le penne nere si dicono favorevoli alla scelta della piazza del municipio. «Si tratta di un'iniziativa importante in omaggio sia dei nostri alpini che hanno perso la vita a causa del covid, sia di tutti i nostri concittadini che purtruppo non ci sono più - commenta il capogruppo Claudio Prati - L'ipotesi di tenere questa messa in piazza Veneto ci sembra giusta. Ora manca solo un passaggio formale con il via libera del nostro direttivo, poi potremo ufficializzare l'iniziativa e la data, che quasi certamente sarà venerdì 4 settembre. Oltre alla collaborazione con il Comune ci sarà anche quella con le parrocchie calolziesi».