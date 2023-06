A Calolziocorte torna la Notte Bianca. "Un evento sempre speciale"

Una lunga serata dedicata al divertimento sano con ottima musica e buon cibo da gustare insieme agli amici e ai familiari per le strade di Calolziocorte. È tutto pronto per la nona edizione della Notte Bianca di Calolzio organizzata da Confcommercio Lecco- zona Valle San Martino e in programma sabato 10 giugno dalle ore 20 a mezzanotte.

Negozi aperti, musica e punti ristoro

"Si tratta di un evento atteso da molti e che siamo felici di potere riproporre anche quest'anno - spiega la presidente della zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco, Cristina Valsecchi, anima dell'evento - L'obiettivo è quello che ci siamo dati fin dagli inizi: far vivere Calolzio e fare conoscere le diverse realtà portando in ogni angolo eventi, musica e punti di ristoro. La Notte Bianca sarà come sempre la prima del nostro territorio e aprirà le danze delle iniziative estive nel Lecchese. Anche per questa edizione 2023 abbiamo pensato a proposte per grandi e piccoli, per le famiglie e per i giovani con tante novità. Ci sarà da divertirsi!"

Quando (e quali) strade chiuderanno

"Ringrazio Confartigianato imprese Lecco e Confesercenti Lecco per la sponsorizzazione e le aziende che hanno contribuito all'evento - aggiunge Cristina Valsecchi - Un grazie va anche a chi garantirà la sicurezza ovvero polizia locale, carabinieri, protezione civile, Ccrs di Calolzio e carabinieri in congedo". Le strade verranno chiuse dalle 19 di sabato e fino alla 1 di domenica 11 tra piazza Vittorio Veneto, corso Dante e via Galli.

Anche il trenino e un torneo di calcio balilla

Come da tradizione sono stati stampati depliant, cartine e locandine per dare ampia visibilità all'evento e ai sostenitori. "Quest'anno verranno posizionati due maxi schermi per permettere di seguire la finale di Champions di sabato 10 giugno tra Inter e Manchester City. "Avremo un torneo di calcio balilla e il trenino per i bambini, musica in diversi punti del centro, tante postazioni per il cibo e molte nuove attrazioni. Siamo convinti che anche quest'anno i calolziesi e quanti verranno a godersi la notte bianca torneranno a casa contenti!".