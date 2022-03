Calolzio approva le nuove tariffe sui rifiuti: tassa ridotta alle famiglie

Il Comune di Calolziocorte approva oggi le nuove tariffe sui rifiuti. E la Tari verrà ridotta alle famiglie. "Nonostante le difficoltà, l?aumento generale dei costi e un livello diffuso di maleducazione e inciviltà di alcuni cittadini che genera alti costi alla collettività, l?Amministrazione Comunale è riuscita a ridurre le tariffe alle famiglie - fanno sapere gli esponenti della Giunta guidata dal sindaco Marco Ghezzi - Tutti ne avranno un beneficio, in controtendenza rispetto all?aumento di tutte le altre bollette". Entrando più nei dettagli, i nuclei familiari con due componenti risparmieranno dal 7 al 10% a seconda delle dimensioni degli appartamenti occupati; le persone singole potranno contare su un minor costo anche di oltre il 13%.

"In ogni caso, le riduzioni saranno per tutti di almeno il 5% - aggiungono in una nota stampa Ghezzi e colleghi - Anche le utenze non domestiche non subiranno aumenti, ma anzi avranno una piccola riduzione. Naturalmente il confronto va fatto, nel caso delle utenze non domestiche, con il 2019, prima cioè delle agevolazioni governative conseguenti alla pandemia, che quest?anno non sono state finanziate". In merito a quest'ultimo aspetto, il Comune ha comunque previsto degli sconti per alcune "categorie di esercizi particolarmente colpite" come palestre, cinema, impianti sportivi, discoteche ed associazioni.