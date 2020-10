A Calolzio una postazione per le vaccinazioni antinfluenzali in zona interscambio

Il Comune di Calolzio mette a disposizione un proprio immobile per le vaccinazioni. Si tratta dei locali in zona interscambio dove in futuro verrà trasferita la sede della Polizia locale. In attesa del trasloco e vista l'attuale situazione molto difficile sul fronte dell'emergenza sanitaria, l'Amministrazione ha però deciso di utilizzare quello spazio come postazione medica. Qui, in accordo con l'Ats Brianza, i medici potranno infatti somministrare i vaccini contro l'influenza, facilitando così la campagna per la salute pubblica.

L'assessore Tina Balossi: «Abbiamo risposto volentieri a una richiesta di collaborazione da parte di Ats»

«Ci è sembrato giusto dare una mano all'Asl e ai medici di base in questo momento che li vede molto impegnati nella lotta al Coronavirus - ha dichiarato Tina Balossi, assessore ai Servizi sociali di Calolzio - Abbiamo individuato quell'immobile perchè ampio, comodo, sicuro e in grado di prevedere percorsi differenziati di ingresso e di uscita. E poi nelle vicinanze si trovano parcheggi e aree di passaggio spaziose. L'obiettivo è non creare assembramenti e offrire uno spazio in più oltre al poliambulatorio dove potranno essere effettuate le vaccinazioni, in particolare agli over 65. Noi abbiamo semplicemente risposto alla proposta di collaborazione di Ats Brianza e lo abbiamo fatto volentieri».

La "nuova" postazione medica provvisoria a due passi dall'ex "fabbricone" è ormai già pronta e occupa un intero piano dei due a disposizione, con ingresso, sala d'attesa, due aule per le vaccinazioni, senza dimenticare bagno, mobili e atrezzature. «Ora saranno l'Ats e i medici di famiglia a informare a breve i propri assistiti in merito a tempi e modalità della campagna vaccinale - aggiunge Tina Balossi (nella foto sotto con il sindaco Marco Ghezzi) - Le vaccinazioni dovrebbero iniziare il 16 novembre».

Intanto l'Amministrazione guidata dal sindaco Marco Ghezzi ha riattivato anche il numero di telefono della Protezione civile comunale che può essere contattato dai cittadini più fragili - in particolare dalle persone anziane e sole - in caso di necessità, come bisogni assistenziali e spese farmaceutiche. Si tratta del 392/4159614. Nelle scorse settimane il Comune di Calolzio aveva già collaborato con Ats, Asst, cooperativa Cosma e medici di base proponendo l'ambulatorio mobile in città per esami di controllo e supporto medico.

Anche Merate sostiene la campagna di vaccinazione: quattro le postazioni individuate

Anche il Comune di Merate ha deciso di collaborare con l'Ats, i medici di Medicina generale e la Cooperativa Cosma per promuovere la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020-2021 rivolta in particolare alle persone dai 65 anni in avanti. A Merate le vaccinazioni verranno effettuate indicativamente dal 17 al 27 novembre in quattro postazioni: centro anziani piazza Don Minzoni, l'ex Cse di via Fermi 2 a Brugarolo, il salone bar dell'oratorio di Pagnano e l'auditorium nei pressi della chiesa di Sartirana.

«I pazienti interessati verranno contattati telefonicamente dagli operatori della Cooperativa Cosma per fissare l'appuntamento - ha reso noto l'Amministrazione sul sito internet del Comune - Per chiarimenti o dubbi è possibile contattare il proprio medico di famiglia».