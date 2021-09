Aperte le candidature per i calolziesi meritevoli

Sono aperte a Calolzio la candidature per il Premio San Martino. L’Amministrazione comunale, dopo la sospensione avvenuta nel corso del 2020, ripropone il benemerenza civica volta a conferire con cadenza biennale un riconoscimento a cittadini, associazioni o aziende di Calolziocorte che abbiano acquisito particolari meriti negli ambiti sociale, culturale, sportivo, artistico, scientifico, economico, imprenditoriale o in qualunque altro settore delle attività umane e che in tal modo abbiano favorito la notorietà della città di Calolzio.

"La consegna del premio avverrà nell’ambito di una manifestazione civica che verrà programmata entro la fine dell’anno - comunica il sindaco Marco Ghezzi - Si invitano pertanto associazioni, gruppi o singoli cittadini a segnalare al Comune entro venerdì 15 ottobre alle ore 12.00, i casi degni di citazione, accompagnati dai relativi curricula e dalla conseguente motivazione".

I contatti per inviare i nominativi

Le domande di candidatura al premio di San Martino - corredate dai dati di contatto del segnalante - devono

pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Calolziocorte o al seguente indirizzo mail: calolziocorte@legalmail.it - Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Ufficio Pubblica Istruzione e Sport del Comune di Calolziocorte (telefono 0341 639258 - 54 oppure scrivere alla mail: ferrari.patrizia@comune.calolziocorte.lc.it).