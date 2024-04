Offerte di lavoro: la Rsa di Calolzio cerca infermieri e operatori socio sanitari

Cerchi lavoro come infermiere o operatore socio sanitario? La Rsa di Calolziocorte ha una proposta che fa per te. "La Casa Madonna della Fiducia sta selezionando per implementare il proprio organico - fa sapere infatti Ivano Venturini, direttore della struttura che si trova nella frazione di Foppenico - Cerchiamo in particolare le seguenti figure professionali: infermiere e operatore Socio sanitario".

I professionisti interessati possono presentare le candidature allegando il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo di posta elettronica: uffici@casamadonnadellafiducia.it al momento la casa di riposo starebbe cercando almeno quattro nuovi operatori, un inferniere e tre Oss. Una prima selezione verrà fatta nel giro di una decina di giorni.