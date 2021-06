250 scuole italiane unite e protette per il "Clean Together Day 2.0". Protagonista anche la Cittadini di Calolzio

Ben 250 scuole italiane unite e protette per il Clean Together Day 2.0, andato in scena nella giornata di martedì 1° giugno. Tra loro anche la scuola "Caterina Cittadini" di Calolziocorte che, grazie ai lavori-video di alunni e insegnanti di tre classi elementari hanno vinto il concorso nazionale proposto da Lysoform ottenendo così la possibilità di partecipare al gran finale di giochi e iniziative - con collegamenti a distanza - tenutosi oggi.

«L’anno scolastico sta volgendo al termine dopo oltre 14 mesi di aperture e chiusure alternate: un anno particolare e anomalo, con poca scuola in presenza e interazioni limitate - spiegano gli organizzatori dell'iniziativa - Bambini e ragazzi però non devono perdere il desiderio di giocare, stare insieme e condividere emozioni ed esperienze, ritrovando così in primis la socialità perduta e il bello della loro quotidianità, in totale sicurezza e protezione. Il gioco, in particolare, è stato uno degli ambiti più sacrificati durante la pandemia che ha purtroppo favorito l’isolamento, provocando spesso alterazioni del tono dell’umore, ansia, disturbi del sonno, perdita dell’appetito e sensazione di paura nei bambini. Lysoform dopo il grande successo della campagna nazionale “La protezione tiene banco” iniziata nel 2020, con la collaborazione di Fondo Scuola Italia, e con la consulenza degli esperti Elena Urso, pedagogista, e Piercarlo Salari, pediatra, ha deciso di scendere nuovamente in campo a fianco degli studenti, degli insegnanti e dei genitori italiani, per fornire un contributo alla ripresa della socialità a scuola e fuori da scuola».

La seconda edizione del progetto si è quindi concentrata sul bisogno sempre più crescente di recuperare la socialità perduta, con un nuovo Clean Together Day 2.0, che ha coinvolto da remoto 250 scuole in tutta Italia per un totale di 3.400 classi, 5.500 docenti e oltre 61mila studenti. Le scuole aderenti hanno ricevuto kit di prodotti per la disinfezione e speciali materiali ludico-informativi creati da Lysoform con il sostegno degli esperti per trasmettere le buone norme e per poter realizzare il “gioco in sicurezza”, e hanno partecipato ad un concorso per poter vincere una giornata di giochi in presenza all’aperto in totale sicurezza. Tra i vincitori anche la scuola Cittadini.

Il progetto dalla metà del mese di maggio 2021 ha visto le classi impegnate a lavorare, grazie ai materiali forniti, ad un elaborato (disegno e testo o filastrocca) rappresentativo della bellezza di giocare insieme, ma in sicurezza, per vincere i limiti dettati dal virus. Il concorso di merito si è concluso con l’assegnazione dell’attestato alla scuola vincitrice ed un premio caratterizzato da una giornata di giochi in presenza e all’aperto, in totale e in sicurezza organizzata proprio oggi.

Dal gioco dell’oca rivisitato in chiave moderna ai segreti per una festa di compleanno in sicurezza

I giochi coordinati dalla dottoressa Urso si sono trasformati in un momento di condivisione e apprendimento delle buone pratiche che bambini e famiglie potranno portarsi con sé, anche oltre la scuola e in vacanza. Dal gioco dell’oca rivisitato in chiave moderna ai segreti per organizzare una festa di compleanno in totale sicurezza, il Clean Together Day 2.0 sarà anche una delle prime occasioni per i bambini di tornare a giocare all’aria aperta e senza timori con i propri compagni, con importanti benefici dal punto di vista della socialità e del benessere fisico dei più piccoli.

Inoltre, tutti gli istituti e classi che hanno aderito al progetto hanno ricevuto: dispense informative riservate agli insegnanti su come realizzare giochi in sicurezza e reinventare quelli tradizionali, un maxi cruciverba sulla protezione per far giocare i bambini in classe, prodotti Lysoform per un totale di 3.750 litri tra gel e soluzione spray igienizzante. Il sito di Fondo Scuola Italia ha messo a disposizione video-pillole, create dagli esperti, dedicate ai genitori sull’importanza del gioco all’aperto e su come prendersi cura della protezione degli amici e compagni dei propri figli.

Molto contenti sia della vittoria al concorso nazionale, sia dell'ottima riuscita della festa conclusiva del 1° giugno, bambini genitori e insegnanti della scuola Cittadini guidati da suor Michela Pagani e dalla preside Bianca Maria Ferrari.