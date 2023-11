Troupe Mediaset a Calolzio per riprendere la storica villa e il "labirinto" verde

Le telecamere di Mediaset a Calolziocorte. Una troupe della trasmissione televisiva "E-Planet", il magazine green di Tgcom 24 dedicato ai temi dell'ecosostenibilità e alle bellezze naturali del Paese, ha fatto tappa nei giorni scorsi nel capoluogo della Valle San Martino per dedicare un servizio a Villa De' Ponti e al suo giardino botanico. Dallo spettacolare disegno a forma di "labirinto" nel cuore del parco, alle piante cariche d'autunno che circondano la villa dove si trovano gli uffici della Comunità montana Lario orientale Valle San Martino, tra la Lecco-Bergamo, via Mazzini e la stazione. Un polmone verde nel cuore della città - ripreso anche con il drone - che merita di essere riscoperto una volta di più.

La trasmissione è andata in onda domenica pomeriggio su Italia 1 e si può già rivedere online su Mediaset Infinity. "Spesso abbiamo raccontato delle bellezze del nostro Paese, di come esse siano legate indissolubilmente alla natura - ha esordito la conduttrice Laura Peroni - Storie che affondano le loro radici nel passato e che guardano al futuro proprio in virtù del loro legame speciale con il verde. Oggi aggiungiamo un nuovo capitolo e vi portiamo vicino a Lecco, a Calolziocorte, a pochi passi dal lago".

"Qui, come una piccola oasi nel tessuto urbano, sorge un giardino botanico - continua l'autrice del servizio - è un gioiello che intreccia storia e natura, senza dimenticare uno sguardo al domani. Realizzato nel 1923 come giardino privato della villa di Gaspare de' Ponti, proprietario della fabbrica della Sali di Bario, venne poi acquistato nel 1994 dalla Comunità montana. Da quel momento il giardino è entrato a far parte del più ampio ecomuseo della Valle San Martino e ha aperto le sue porte al pubblico. Esteso per circa un ettaro, esso ospita circa 500 specie arboree diverse, piante autoctone ed esotiche, spontanee e coltivate". Da qui entra poi nel vivo il viaggio di Italia 1 alla scoperta di uno degli orti botanici più importanti dell'intero territorio Lecchese e della vicina Bergamasca.