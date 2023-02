Spende 8 euro e ne vince 130mila al Lotto nella tabaccheria in centro città

"Siamo felici per la persona che ha vinto, non sappiamo chi sia ma dovrebbe risiedere in Valle San Martino. Magari verrà a ringraziarci perché ha puntato i numeri giusti proprio nella nostra ricevitoria". Renato Bonfanti - ritratto nella foto con la moglie Meri Ratti - commenta così la vincita di ben 130mila euro al lotto grazie a una quaterna giocata sulla Ruota di Palermo ieri nella loro ricevitoria, la Tabaccheria Ratti di Calolziocorte.

La notizia, ufficializzata questa mattina dall'Agenzia Ameg, ha già fatto il giro della città. In tanti si chiedono incuriositi che sia il fortunato vincitore - o la vincitrice - della notevole somma e c'è chi scommette, è il caso dirlo, che si tratti di un residente in città. Non è comunque la prima vincita super arrivata a seguito di una giocata fatta nella Tabaccheria Ratti, situata proprio nel cuore di Calolzio, in via Martiri della Libertà a pochi passi dal municipio.

"In passato avevamo registrato altri premi notevoli, in particolare con il totocalcio prima e con il Gratta e Vinci poi che aveva portato a una vincita con vitalizio di ben 300.000 euro - aggiunge Renato Bonfanti, la cui attività è aperta dal 1987 - Questa volta nella sua giocata al Lotto sulla ruota di Palermo, il nostro cliente ha speso 8 euro vincendone ben 130mila". In totale ha azzeccato 5 ambo, 2 terni e 1 quaterna ed è stato baciato dalla Dea bendata. "Complimenti davvero!"