Pulizia dei parcheggi e piccoli interventi: quanti cambi per la viabilità!

Settimana di lavori a Lecco. Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana merita particolare attenzione la pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio, che sarà effettuata nella notte tra lunedì 23 ottobre e martedì 24 ottobre e prevede l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 24 ottobre nelle aree di corso Montegrappa/scuola elementare, parcheggio Giorgio Combi, via Fiandra, piazza Carducci, via Ferrario, via Nullo, via dell'Armonia, via Gondola, via dell'Isola e via Carlo Mauri (via Figini).

Notte tra lunedì 23 e martedì 24 ottobre in programma la pulizia dei parcheggi del quadrante 10:

ubicazione quartiere Corso Montegrappa/scuola Elementare ACQUATE Parcheggio Giorgio Combi BONACINA Via Fiandra CALEOTTO Piazza Carducci CASTELLO Via Ferrario GERMANEDO Via Nullo LECCO Via dell'Armonia MAGGIANICO Via Gondola MAGGIANICO Via Dell'Isola PESCARENICO Via Carlo Mauri (via Figini) PESCARENICO

Previste varie e ulteriori modifiche alla viabilità: