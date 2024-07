Il Campo dei Fiori di Cristina tra le eccellenze italiane nel nuovo spot nazionale

C'è anche un angolo di Lecchese nella nuova campagna di comunicazione istituzionale realizzata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A trovare spazio in uno spot che da oggi, lunedì 22 luglio, girerà su tutte le piattaforme tv e web, è il Campo dei fiori di Galbiate creato dal 2017 con amore e cura da Cristina Tosi.

E proprio queste caratteristiche, difficilmente riscontrabili in realtà più grandi, sono state premiate dal ministero. "Il mio campo è stato selezionato nella campagna per l'aspetto di originalità e italianità, per la passione con cui è coltivato in un posto 'piccolo' - spiega l'imprenditrice - È piaciuto infatti come una realtà di 'paese' riconosciuta slow flowers farm venga gestita in maniera sostenibile e con coltivazioni stagionali. Sono assolutamente super orgogliosa. Fa piacere che vengano apprezzati il rispetto dell'ambiente e l'agricoltura genuina, non intensiva".

Il Campo dei Fiori è una gemma affacciata sul Lago di Annone e, in uno scenario unico, offre in tre momenti diversi la ricchezza del suo terreno: i tulipani in primavera, i fiori di campo in estate (quest'anno, purtroppo, il clima avverso non ha consentito la regolare semina) e le zucche in autunno. Il tutto accompagnato da iniziative originali e coinvolgenti, per grandi e piccini, ideate dalla stessa Cristina.

Energie rinnovabili per guardare al futuro

Lo spot, che vi proponiamo in questo articolo, andrà in onda anche sulla Rai e sulle altre emittenti nazionali ed è già disponibile sui vari canali istituzionali. Il video evidenzia i benefici di alcune misure e iniziative poste in essere dal Masaf (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), in primis le 'Comunità energetiche rinnovabili', con l'idea di fondo che le energie rinnovabili permettono di guardare al futuro.

Il testo dello spot, mentre scorrono le immagini dell'azienda lecchese, recita una frase che incarna alla perfezione lo spirito con cui Cristina Tosi guida la sua attività: "Perché la nostra missione è ambientarci in un mondo che cambia".

Il Campo dei Fiori è l'ultima attività a venire mostrata, prima delle indicazioni che informano sulla campagna del Mase (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica). Una grande opportunità per portare lontano, con i tulipani sullo sfondo del lago, non solo la bellezza del nostro territorio, ma anche l'operosità e la passione delle persone che lo vivono.