Campo dei fiori, chiusura stagionale con Aurora Ramazzotti su Tv8

Una chiusura stagionale in grande stile per il Campo dei fiori a Galbiate. La struttura gestita da Cristina Tosi - Il campo you-pick che in primavera è dedicato a tulipani e narcisi, in estate a fiori di campo e girasoli, e in autunno a zucche mangerecce e di Halloween - venerdì è stata al centro della diretta di "Ogni mattina", trasmissione del canale Tv8.

Inviata al Campo Aurora Ramazzotti, figlia del celebre cantante Eros e della showgirl Michelle Hunziker, che ha mostrato i segreti del Campo di zucche galbiatese e i frutti intagliati da Francesco Carrer, che da circa cinque anni lavora frutta e verdura, formaggio, sapone e cera, creando vere e proprie opere d'arte. Non sono mancate zucche decorate ad hoc proprio per la trasmissione "Ogni mattina".

Cristina Tosi ha illustrato, insieme ad Aurora Ramazzotti, come decorare le zucche con i pennarelli, attività che di solito viene portata avanti per i bambini e che quest'anno, per ovvie ragioni, non è stata svolta. L'ultimo giorno di apertura è stato sabato 31 ottobre solo su prenotazione; da oggi, domenica 1° novembre, il Campo dei fiori è chiuso, dando appuntamento a tutti al 2021.

