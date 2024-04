Cannabis, anche a Lecco si discute di legalizzazione e riduzione del danno

Venerdì 12 aprile, in Lombardia si terranno due importanti iniziative sui temi della legalizzazione della cannabis e sulla riduzione del danno e del rischio. La prima è in programma a Lecco, la seconda a Milano. L’iniziativa di Lecco - "Cannabis Caffè. Parliamo di legalizzazione" il titolo - vuole aprire il confronto sull’iniziativa di legge popolare per la legalizzazione della cannabis; quella di Milano - "Oltre le molecole. Riduzione del danno" - che prosegue anche il giorno dopo, pone invece l’attenzione sulle politiche di riduzione del danno e del rischio.

"Tutela della salute e contrasto alle organizzazioni criminali"

"Nei due eventi sono coinvolti e chiamati a discutere soggetti e temi diversi, collegati dall'urgenza di un radicale cambiamento dell'attuale legislazione - afferma Daniele Farina, della segreteria regionale di Sinistra Italiana - Obiettivo quest’ultimo che con l’attuale maggioranza di governo pare lontanissimo. Eppure il mondo attorno a noi si muove. D'altra parte il fallimento delle attuali politiche di proibizione è ormai un'evidenza globale, anche nei fini dichiarati: tutela della salute e contrasto alle organizzazioni criminali".

Il 20 aprile, si festeggerà la Giornata mondiale della cannabis

In tutto questo, tra alcuni giorni, il 20 aprile, si festeggerà la Giornata mondiale della cannabis, mentre sullo sfondo accadono fatti destinati a cambiare le cose, anche in Europa, come la recente legge tedesca in materia di legalizzazione della cannabis.

L'incontro di Lecco

L’appuntamento di Lecco (Corso Martiri, 152 - ore 18,30) metterà a confronto Emanuele Manzoni, assessore al Welfare del comune di Lecco, Daniele Farina, della segreteria regionale di Sinistra Italiana, Sergio De Muro, coordinatore della Cellula Coscioni Lecco. A moderare il dibattito ci sarà Alice Montalbetti.

L’evento di Milano

Nell’evento di Milano (Leoncavallo, via Antoine Watteau, 7) diversi esperti tratteranno i temi della riduzione del danno attraverso il racconto di politiche, pratiche ed esperienze di intervento sulle droghe. Tra questi la rete ItardD - operatori, operatrici e persone utilizzatori - che in Italia promuove, sostiene e difende la riduzione del danno.

Si inizia alle 17 di venerdì 12 con un dibattito su “Droghe e pratiche: la città”, si prosegue alle 19 con un talk dal titolo “Contesti # Open Drug Scene: Rogoredo”, per finire alle 21 con la proiezione del documentario di Andrea Cavallari dal titolo “Milano Club 1995-2001”. Sabato 13, la giornata si apre alle 10 con il primo workshop (Sessione # 1), continua alle 14 con il secondo (Sessione # 2), per proseguire alle 19 con un talk dal titolo “Contesti # Clubbing, Musica elettronica e Free party”. Alle 23 infine DJ Set con Lobo X Breakout.