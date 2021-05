Cantiere tra Lecco e Abbadia sulla Statale 36: modificati gli orari, a fine maggio sospensione di un mese

Nuovi orari per il cantiere installato mesi fa nel tratto della Statale 36 compreso tra Lecco e Abbadia Lariana. Come fatto saprere da Anas, «a seguito delle interlocuzioni avvenute venerdì con il Prefetto e la Provincia di Lecco, Anas ha comunicato di aver finalmente programmato la modifica delle modalità e degli orari del cantiere di Abbadia Lariana, sulla statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, dove è in corso la sostituzione delle barriere laterali di sicurezza. Tale rimodulazione si è resa necessaria al fine di mitigare il più possibile l’impatto del restringimento di carreggiata sul traffico, in entrambe le direzioni».

Statale 36: gli orari del cantiere tra Lecco e Abbadia

A partire dal 17 maggio il restringimento lungo la carreggiata Nord (direzione Sondrio) continuerà ad essere attivo tra il km 56+240 e il km 57+760 dalle 10:00 del lunedì alle 14:00 del venerdì. Tra le 14:00 del venerdì e le 10:00 del lunedì il tratto sarà regolarmente percorribile su entrambe le corsie di marcia senza limitazioni.

Sempre a partire da lunedì 17 maggio, in direzione Sud (Milano) è prevista l’attivazione del cantiere con restringimento della carreggiata tra il km 56+720 e il km 57+760 nella sola fascia oraria diurna 10:00 – 20:00. In questo caso la limitazione sarà in vigore dal lunedì al giovedì compreso. In orario serale e notturno, ovvero dalle 20:00 alle 10:00 del giorno successivo e dalle 20:00 del giovedì alle 10:00 del lunedì, la carreggiata sarà regolarmente aperta al traffico senza limitazioni.

Per consentire alla Società Terna di eseguire lavori improrogabili sulla linea elettrica, il cantiere sarà sospeso a fine maggio e riattivato a fine giugno (dal 21 giugno al 02 luglio) con le medesime modalità.