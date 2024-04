Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Buongiorno,

con riferimento a quanto riportato, corre l'obbligo di precisare quanto segue.

L'impresa che sta agendo è https://www.leretispa.it/ in accordo con la società del teleriscaldamento che è Acinque Energy Greenway. Questa modalità si sta verificando ovunque, ossia approfittando dello scavo del teleriscaldamento si vanno a sistemare gli eventuali sottoservizi che lo necessitino (in questo caso si tratta del gas). I cantieri, però, non possono coesistere: è pertanto corretto che si effettui il ripristino temporaneo (non stiamo parlando del definitivo, ndr) per ragioni di sicurezza e che si intervenga in seguito. Ricordiamo, infine, che su corso Martiri della Liberazione i lavori sono stati annunciati fino al 27 aprile compreso, pertanto si stanno pienamente rispettando sia i tempi sia le misure di sicurezza da cantiere.

Cordlialità.

Comune di Lecco