Cantieri per le strade di Lecco, attenzione a nuovi restringimenti e divieti

Diversi i lavori e i cantieri in programma a Lecco che comporteranno modifiche alla viabilità durante la nuova settimana. Le elenchiamo di seguito, in base al conseuto report dell'Amministrazione comunale.

Via Sassi, istituzione di senso unico di marcia verso viale Dante, limite massimo di velocità 30 Km/h, divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale, in via Carlo Cattaneo intersezione con via Marco D’Oggiogno obbligo di svolta a destra, per lavori di costruzione rete di teleriscaldamento dalle 9 del 17 giugno alle 18 del 3 agosto.

Corso San Michele del Carso, altezza ponte di Malavedo, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite massimo di velocità 30 Km/h per lavori di demolizione e rifacimento delle passerelle pedonali del ponte sul Gerenzone, dalle 8 del 17 giugno alle 18 del 31 agosto.

Via Bruno Buozzi, divieto di transito veicolare, ciclabile e pedonale nel tratto dal civico 37 (ingresso carraio, depuratore escluso) e via Don Ticozzi e nel tratto dal 15 G verso via Ticozzi, divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale, sospensione senso unico di marcia ed istituzione doppio senso di circolazione solo per mezzi di soccorso e autorizzati, nel tratto compreso tra via Don Ticozzi e ingresso carraio eliporto e limite massimo di velocità 30 Km/h, per lavori di costruzione nuovo ponte sul fiume Adda dalle 8 del 17 giugno.

Gli uffici comunali segnalano inoltre i seguenti cantieri

Via Fumagalli, altezza civico 40, restringimento per lavori sulla rete idrica il 17 giugno.

Via Giuseppe Ongania, altezza civico 4, restringimento per scavi di saggio finalizzati alla realizzazione della rete del teleriscaldamento in orario notturno dal 18 al 21 giugno.

Via Giuseppe Resinelli, restringimento per scavi di saggio finalizzati alla realizzazione della rete del teleriscaldamento in orario notturno dal 17 al 21 giugno.

Corso Matteotti, altezza civico 82, istituzione di senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite massimo di velocità 30 km/h sul tratto interessato dai lavori per un intervento di riparazione rete idrica, dalle 8 del 17 giugno alle 18 del 21 giugno.

Via Milazzo, altezza civico 1, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori di rinnovo allaccio rete idrica dal 17 al 18 giugno.

Restringimenti della sede stradale per lavori di ripristino definitivo del manto stradale in via Dell'Armonia, via Michelangelo, corso Emanuele Filiberto, via Paisiello, via Poncione, via Ponchielli, via Isola Villatico, via Domenico Cimarosa, via Alle Fornaci, dal 17 al 28 giugno.

Sabato 22 giugno si terrà il Lecco Pride 2024

Palazzo Bovara segnala inoltre che sabato 22 giugno si terrà il Lecco Pride 2024 promosso da Lgbt+ diritti Renzo e Lucio, con partenza da via Ghislanzoni e arrivo in piazza Garibaldi, per le cui modifiche alla viabilità seguiranno maggiori informazioni.

Il mercato in centro

Si ricorda infine l’allestimento del mercato in centro di mercoledì 19 giugno, che prevede dalle 5 alle 15 il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini (area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3), in via Nazario Sauro e in piazza Garibaldi; la sospensione del senso unico di circolazione e l’istituzione del doppio senso in piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3; il divieto di transito in piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, in via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi e in piazza Garibaldi; il divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico) in via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo e in via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi; la sospensione della rilevazione degli accessi Ztl da via Nazario Sauro; l’obbligo di dare la precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra in via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, la direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti in viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini.