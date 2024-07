Lecco, un'estate di cantieri: “La città cresce davvero”

È un'estate decisamente intensa per la viabilità di Lecco. Varie zone della città sono interessate da dei cantieri: il visibilissimo e impattante teleriscaldamento, ovviamente, nella zona di una Piccola che è interessata dalla riqualificazione dei magazzini ferroviari, ma sono in corso pure gli interventi sul lungolago e in diversi quartieri del capoluogo. Così come ne partiranno altri a breve.

“Lecco è una città che cresce davvero”

Il riassunto è stato affidato alla newsletter del sindaco Mauro Gattinoni: “Cari lecchesi, una volta l’estate era tempo di vacanza: per Lecco, quest’anno, è invece tempo di cantieri! Per questo, sul quaderno delle (non) vacanze estive ho preso nota dei compiti che stiamo già svolgendo per i quali ci eravamo presi chiari impegni fin dall’inizio dell’anno.

Cantieri (principali) attualmente in corso:

Teleriscaldamento: 4 cantieri in contemporanea (via Amendola, via Sassi, via Dante, via Badoni)

“La Piccola”: riqualificazione dei magazzini ferroviari

Lungolago: nuova passeggiata, ciclabile, arredo urbano, illuminazione e infrastrutture

Scuola elementare “Carducci”: a Castello, completamente ristrutturata, efficientamento energetico, nuova palestra. Pronta per settembre!

Costruzione del nuovo asilo nido a Bonacina

Due parchi cittadini in riqualificazione (via Sora, piazza V Alpini) e uno completamente nuovo (via Frà Galdino)

Ponte di Malavedo: nuovi attraversamenti pedonali sul fiume Gerenzone

Via Solferino: costruzione nuovi marciapiedi, aperura di aiuole/verde attorno ai fusti dei tigli, riasfaltatura

Raddoppio della ciclo-pedonale a lago nel tratto Rivabella-Bione

Nuovo gattile e Oasi Felina nel Parco di Villa Guzzi

Cantieri in partenza nelle prossime due settimane

22 luglio, Villa Manzoni: inizio del restauro e riqualificazione della nostra grande villa-museo e delle vicine scuderie come spazio espositivo di pregio

29 luglio, le rotonde! Costruzione in via definitiva delle due rotonde di via Dante e Piazza Manzoni. Per i nostalgici dei jersey bianchi e rossi, nessun timore: nella stessa settimana installeremo una nuova rotonda provvisoria all’incrocio tra via Parini, via Grassi e via Palestro. Perché proprio ora? Per permettere l’installazione del cantiere del teleriscaldamento su via Volta/largo Montenero.

Cantieri al rientro delle ferie (altri 13,5 milioni di lavori)

Biblioteca civica di via Bovara: abbattimento delle barriere architettoniche e accessibilità

Teatro della Società: secondo e conclusivo lotto di lavori che porterà alla riapertura del teatro nella seconda metà del 2025

Funivia dei Piani d’Erna: riqualificazione delle stazioni a monte e a valle

Scuola elementare “De Amicis”: completa ristrutturazione in due anni, con nuove aule didattiche, biblioteca, spazio per lingue, musica, attività fisica; attivazione dell’indirizzo montessoriano (già da quest’anno) e accorpamento con la scuola per l’infanzia “Damiano Chiesa”

Insomma, nel quaderno delle (non) vacanze del Sindaco si legge ben chiara una cosa: Lecco è una città che cresce. Davvero!”.