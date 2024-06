Interventi in città: 4 offerte per il Teatro della Società, 7 per la scuola De Amicis

In queste settimane si sono chiuse diverse gare relative a interventi importanti per la città di Lecco. Si tratta in particolare dei cantieri legati alla scuola De Amicis, alla biblioteca civica Pozzoli, al Teatro della società e alla rotonda di rotatorie di via Digione e piazza Manzoni. Ecco il punto fatto oggi dall'Amministrazione Gattinoni.

La primaria De Amicis e l'appalto integrato

Per la riqualificazione della scuola primaria De Amicis sono 7 gli operatori che hanno presentato offerta per l’appalto integrato (progettazione esecutiva di più lavori): al momento sono in corso le procedure di verifica per individuare entro la seconda metà di luglio l'operatore e aggiudicare i lavori entro la fine di agosto.

L'area esterna della biblioteca civica Pozzoli

Anche per gli interventi di riqualificazione dell'area esterna al giardino della biblioteca civica Pozzoli la gara si è chiusa l'8 giugno e sono otto le offerte ricevute: l'individuazione dell'operatore economico avverrà, in considerazione dei tempi tecnici (verifica della documentazione amministrativa e delle offerte economiche), entro la seconda metà di luglio.

Il secondo lotto del Teatro della Società

Ieri, lunedì 10 giugno, si è invece chiusa la gara per aggiudicare i lavori del secondo lotto del Teatro della Società: undici sono le imprese che hanno effettuato la "presa visione" e 4 le offerte ricevute. L'individuazione dell'operatore avverà entro la seconda metà di agosto e la stipula del contratto entro la fine di settembre.

Le rotatorie di via Digione e piazza Manzoni

In fase di avvio, infine, la procedura negoziata per la scelta dell'operatore economico cui saranno affidati i lavori di realizzazione definitiva delle rotatorie di via Digione e piazza Manzoni.

"Gli iter amministrativi richiedono tempi per la fase di progettazione e poi di gara, e in queste settimane si sono chiuse gare legate a interventi importanti che riguardano aspetti diversi della città: scuola, parchi e cultura - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Maria Sacchi - Sicuramente come Amministrazione possiamo dire che attendavamo questo momento. Il numero di imprese che hanno effettuato il sopralluogo al Teatro della Società dimostra il grande interesse verso un patrimonio storico culturale di cui l'Amministrazione deve essere attenta custode e per cui tutta la città di Lecco può sentirsi orgogliosa, un luogo di cultura e di condivisione che incarna la nostra storia legata ad Antonio Ghislanzoni e Giuseppe Bovara".