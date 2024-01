"Sono un casino", la confessione di una coscienza bipolare in musica

"Sono un casino" è il singolo, in uscita oggi per Maninalto! Records, che inaugura il 2024 dei Vintage Violence, e lancia anche il tour invernale della band lecchese. Sette le date in programma in giro per la Penisola fino a metà marzo, quando il giorno 15, si terrà il concerto a Milano. La band tocca alcune delle proprie classiche corde con un testo di ispirazione filosofico e autoriflessiva sopra un fill di batteria incalzante, da subito protagonista del brano.

Veloce, diretta e schietta - non solo musicalmente - Sono un casino è "la confessione scritta di una coscienza bipolare, un’ammissione arresa, resa davanti allo specchio, di quanto l’io non sia affatto, per dirla come Freud, 'padrone in casa propria'" spiega Rocco Arienti, chitarrista del gruppo e autore dei testi.

La canzone rappresenta quindi una sorta di confessione, nella quale l’apparente catarsi finale porta con sé lo stesso "bastimento carico carico di autoindulgenza" che autodenunciava all’inizio, suggellando ironicamente il definitivo trionfo di quell’io polarizzato, manicheo e inafferrabile che da solo "ripara e rovina" e che di ciò, da solo, si accusa e si assolve. Una canzone, insomma, non certo banale e ricca di risvolti.

Questi gli autori di "Sono un casino": musica e testi di Rocco Arienti, arrangiato da Vintage Violence; Franco Cassinelli (seconda chitarra e synth), produzione artistica di Rocco Arienti; registrato, mixato e masterizzato da Lorenzo Monti allo Yard Audio Studio.

Underground punk e garage rock italiano

I Vintage Violence sono uno dei gruppi storici dell’underground punk e garage rock italiano. Operativi dai primi anni 2000, hanno più di 400 concerti sulle spalle e 4 album all’attivo, più una raccolta acustica e un “best of” (Violenza primordiale) uscito nel 2022, con una tracklist composta da brani scelti direttamente dai fan.

Nel 2021 esce l’ultimo album elettrico Mono, il cui tour ha fatto registrare svariati sold out, fra cui allo storico Bloom di Mezzago nel 2022. Numerose le collaborazioni in vent'anni di carriera, tra cui Zen Circus, Bologna Violenta e Afterhours. A fine 2023 è uscito il docufilm ufficiale Come un chiodo ama il muro, che racconta la loro storia e amicizia.