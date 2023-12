“A Lecco hanno spento il countdown. Speriamo non quello delle dimissioni...”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Cara LeccoToday,

È notizia di qualche ora fa.

Lo spettacolo delle fontane danzanti sul lungolago di Lecco, che doveva accompagnare l'arrivo del nuovo anno tra luci e giravolte luminose in alternativa ai tradizionali botti e fuochi d'artificio e vendute come clou dal Comune, non si farà.

Non è questione di previsioni meteo danzanti anche queste, il Comune fa sapere non ne sa il perché

Era iniziativa demandata agli organizzatori del Villaggio di Natale sul lungolago.

Questi non parlano, l'assessore all'Attrattività turistica Cattaneo non chiede.

Quindi stanotte saluteremo l'anno che sta finendo con due dischi e un po' di dj set. Se ci si pesta i piedi non vedremo le fontane luminose ma sono garantite le stelle.

L'Assessore Cattaneo all'Attrattività turistica non ne becca una, porello.

Dopo aver speso centinaia di migliaia di euro per pochi intimi, l'ultima due settimane fa per un concerto di cornamusa elettronica ai Piani d'Erna che dire per pochi intimi è addirittura un eufemismo, oggi ha fatto il botto.

L'organizzi tu, l'organizzo io, alla fine non l'ha organizzato nessuno il countdown di mezzanotte.

Capisco che il Comune aveva demandato l'organizzazione del tutto ai privati ma due garanzie, due minchia di garanzie nell'appalto, era il minimo sindacale da chiedere e contrattualizzare.

Speriamo che almeno il countdown per le dimissioni dell'Assessore Cattaneo sia ancora in corso.

Paolo Trezzi