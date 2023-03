Capriolo ferito si rifugia in un garage: soccorso e sottoposto a cure

Un capriolo ferito è stato salvato dalla polizia provinciale e ora si trova "in cura" a Calolzio. Nei giorni scorsi gli agenti che fanno capo a Villa Locatelli sono intervenuti a Lierna in soccorso dell'animale trovato con un palco fratturato e la bocca sanguinante. Il capriolo camminava con andatura barcollante e aveva trovato riparo dietro a una catasta di legna in fondo a un box di un’abitazione privata.

La persona che ha chiamato i soccorsi della polizia provinciale ha riferito di una caduta dell'animale dall’alto: la natura delle lesioni visibili sembrava compatibile anche con un forte urto contro un ostacolo. Il capriolo è stato poi prelevato dagli operatori e trasportato al Cras (Centro recupero animali selvatici) Stella del nord di Calolziocorte. Qui il veterinario potrà accertare le effettive lesioni subite e somministrare la terapia appropriata per poi consentire appena possibile di riportare l'animale nel proprio habitat naturale.