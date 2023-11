Commemorati i carabinieri caduti nell'adempimento del dovere

In occasione della giornata in memoria di tutti i defunti, l’Arma dei Carabinieri commemora i militari Caduti in guerra e quelli deceduti nel dopoguerra nell’adempimento del proprio dovere, nonché tutti i carabinieri defunti.

Oggi, giovedì 2 novembre, nella sede del comando provinciale carabinieri di Lecco, si è tenuta una cerimonia sentita e partecipata alla presenza del prefetto Sergio Pomponio, del presidente della Provincia Alessandra Hofmann, del sindaco della città capoluogo Mauro Gattinoni e del presidente della locale Associazione nazionale carabinieri Maurizio Faravelli. Con loro (nella foto sotto a sinistra) il comandante provinciale dei Carabinieri di Lecco Alessio Carparelli. Nell'occasione è stata deposta una corona d’alloro.