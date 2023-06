I carabinieri in congedo svolgeranno attività di volontariato in Procura

I carabinieri in congedo svolgeranno attività di volontariato in tribunale a Lecco grazie a un accordo tra la Procura e la stessa Anc. La Procura della repubblica di Lecco ha infatti sottoscritto un protocollo d’Intesa con l’Associazione nazionale carabinieri - sezione cittadina - che prevede la possibilità, per gli associati all’Anc, di prestare attività personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro, presso gli uffici della Procura, al fine di dare un aiuto concreto al personale della stessa Procura e promuovere un'effettiva e celere amministrazione della giustizia a favore del territorio.

I compiti dei volontari Anc

L’accordo, sottoscritto dal procuratore Ezio Domenico Basso e dal presidente dell’Anc, Maurizio Faravelli, è operativo da ieri, martedì 6 giugno 2023, e durerà un anno. L'intesa prevede che ai volontari dell’associazione siano affidati compiti di supporto che consistano indicativamente nelle notifiche degli atti, nella predisposizione dei fascicoli processuali per fissazione udienza nonché nella predisposizione degli adempimenti post udienza e nel ritiro delle richieste dei certificati penali e nella consegna degli stessi.