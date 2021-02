Carabinieri, il Prefetto De Rosa in visita all'interno del Comando Provinciale di Lecco

Nella giornata di giovedì 25 febbraio il Prefetto di Lecco Castrese De Rosa ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Lecco, dove ha incontrato il Comandate Provinciale Col. Igor Infante e i vertici del Reparto Operativo e delle Compagnie di Lecco e Merate.

Il Prefetto, a cui è stata illustrata l’attività preventiva svolta dai Carabinieri sulla provincia di Lecco e i vari progetti in atto sui protocolli attuati dai comuni del territorio per il “Controllo di vicinato” e per l’attivazione dei “Punti di ascolto” presso i comuni non sede di Comando Stazione, ha espresso la propria soddisfazione per la puntuale e precisa risposta fornita dai Reparti dell’Arma nella diuturna attività di servizio.

Nel corso della visita alle strutture operative del Comando Provinciale, il Prefetto si è intrattenuto anche con il personale della sede, a cui ha rinnovato espressioni di vicinanza per l’impegno e la professionalità profusa.