Axpo Italia e Carcano: un accordo che vale il 100% di energia da fonti rinnovabili

Per i prossimi tre anni, la Carcano Antonio S.p.A. utilizzerà energia da fonti al 100% rinnovabili. È questo il risultato di un’importante partnership siglata tra la storica società di produzione di laminati per l’imballaggio flessibile e Axpo Italia e che rappresenta uno dei primi accordi pluriennali di produzione energia da fonti rinnovabili per il settore in Italia.

Cuore del progetto gli impianti eolici, già esistenti, parte del gruppo Moncada Energy Group Srl, uno dei principali operatori di mercato per le fonti rinnovabili in Italia. Situati nell’agrigentino, questi impianti sono stati individuati come ideali per far fronte allo specifico fabbisogno energetico per la produzione di Carcano. Attualmente l’azienda necessita di circa 67M di Kw di energia all’anno e, grazie a questo importante accordo, potrà utilizzare la totalità di questa energia in modo completamente sostenibile, garantendo all’ambiente un risparmio di 21.000 tonnellate di CO2 l’anno.

Non solo, Axpo presenterà allo staff di Carcano un report trimestrale sull’andamento dei consumi e della produzione di energia nonché una certificazione della filiera energetica “green” degli impianti eolici.

«Questo genere di accordi conferma la nostra convinzione che il futuro delle energie rinnovabili è già oggi - commenta Simone Rodolfi, Head of Origination & Business Development di Axpo Italia -. La sensibilità nei confronti della sostenibilità ambientale da parte delle aziende, anche energivore come il nostro partner Carcano, è sempre più al centro delle strategie industriali. I contratti a lungo termine di produzione da fonti rinnovabili sono una valida possibilità per garantirsi energia pulita certificata senza dover obbligatoriamente far leva su incentivi e contributi statali. In AXPO lavoriamo già da molto tempo in questa direzione, avendo siglato contratti di lungo termine in tutta Europa e con grandi ambizioni sull’Italia».

«Il nostro constante impegno verso la ricerca di soluzioni per un uso più consapevole delle risorse primarie ha trovato in Axpo un partner che, condividendo l’attenzione per l’ambiente, ci ha permesso di soddisfare il nostro fabbisogno di energia elettrica attraverso l’uso di energia da fonti rinnovabili - commenta Marco Cariboni, Energy Manager di Carcano Antonio S.p.A -. Dal 2021 infatti Carcano combinerà l’utilizzo di energia elettrica prodotta dalla propria centrale idroelettrica situata in Valtellina con quella prodotta in Sicilia nel parco Eolico di Enpower. Siamo soddisfatti dell’importante risultato frutto dell’impegno di realtà aziendali che credono nei valori della sostenibilità».

Un ulteriore tassello nella strategia di Carcano S.p.A. volta a migliorare la propria impronta ambientale massimizzando la tecnologia a disposizione. Già dal 1947 parte dell’energia utilizzata dallo stabilimento di laminazione di Delebio (Sondrio) viene fornita da una centrale idroelettrica. Questa, insieme ai pannelli fotovoltaici permetteva già un’autoproduzione di energia green di oltre il 15% del fabbisogno aziendale per un risparmio di circa 5.000 tonnellate di Co2 all’anno. Oggi, grazie all’accordo a lungo termine con Axpo Italia, l’azienda vincola completamente il suo fabbisogno energetico all’energia green.