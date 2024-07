I 90 anni degli alpini di Carenno: festa con sfilata e premiazioni

Il primo week end di luglio verranno festeggiati i 90 anni di fondazione del gruppo alpini di Carenno. Un traguardo importante e significativo per il sodalizio delle penne nere guidate dal capogruppo Mirco Riccardo Bussolati. In questi giorni il paese di sta vestendo a festa e i tricolori sventolano ad ogni angolo del borgo dell'alta Valle San Martino, che è pronto a rendere omaggio al sodalizio molto attivo non solo all'interno della comunità carennese, ma in tutto il territorio. Un gruppo che è un riferimento importante anche per le altre associazioni e per l’amministrazione comunale.

Negli anni il gruppo alpini di Carenno è stato tra i più attivi del territorio durante la gestione dell’emergenza covid, aiutando le famiglie in difficoltà in tutta la valle, gli ospedali di Merate e Lecco e ovviamente l’ospedale da campo di Bergamo. Fondamentale, inoltre, il contributo del gruppo fin dal 2015 per l’organizzazione dei campi scuola alpini della Val San Martino che ogni anno accolgono centinaia di ragazzi del territorio. Le penne nere di Carenno hanno infatti partecipato sempre con forza lavoro all’allestimento di ogni campo, fornendo tre istruttori al comando delle rispettive Brigate.

I festeggiamenti inizieranno sabato sera 6 luglio alle ore 20.30 con il concerto del coro Ana Penne Nere di Almè alla presenza del presidente della sezione di Bergamo Giorgio Sonzogni, del vice presidente Stefano Casetto e del consigliere Stefano Biffi. Durante la serata saranno consegnati alcuni riconoscimenti a membri del gruppo ed amici che si sono particolarmente contraddistinti per il loro operato durante la lunga storia di questo storico gruppo alpini di Carenno.

La giornata di domenica sarà invece interamente dedicata alla festa vera e propria con la grande sfilata della mattina a cui parteciperanno anche i ragazzi e il gruppo del campo scuola, e la Santa Messa. Saranno presenti i vessilli di Bergamo e Lecco ad onorare la manifestazione, i gagliardetti dei gruppi amici sia dalla bergamasca che dal lecchese, e poi ancora i rappresentanti delle amministrazioni comunali di tutta la Val San Martino e della Valle Imagna. Ci sarà inoltre la possibilità di pranzare con gli alpini in tutte le strutture di Carenno che hanno dato la loro consueta disponibilità. I contatti per confermare la propria partecipazione sono sulla locandina (vedi sotto, con l'intero programma).