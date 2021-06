"Young Lives Matter", iniziative per i giovani tra natura e cultura

Dopo la positiva esperienza del progetto “Prendiamoci cura dei castagni” che ha visto la partecipazione di 14 giovani volontari che hanno dedicato il loro tempo alla pulizia di un castagneto di Carenno, l’Assocasione Gruppo Muratori e Amici di Ca’ Martì e la Cooperativa Liberi Sogni Onlus propongono una nuova opportunità gratuita in ambito culturale che unisce teoria e pratica.

Ai giovani tra i 17 e i 30 anni verrà offerto lo spazio e l’occasione per conoscere il patrimonio culturale locale, imparare a promuoverlo e a cimentarsi nella gestione e organizzazione di piccoli eventi che arricchiranno il calendario culturale dell’estate 2021 del Museo Ca’ Martì di Carenno, dedicato alla storia, la vita e il lavoro dei muratori della Valle San Martino.

Maurizio Mazzoleni: «Per noi i giovani valgono»

«Perché i giovani per noi valgono - afferma Maurizio Mazzoleni, presidente dell’Associazione Cà Martì - e con questa iniziativa vogliamo offrire loro tutto il nostro supporto affinché possano, dopo questo periodo difficile, affrontare il futuro con maggiore fiducia e ottimismo». Il Progetto, realizzato in collaborazione con il Comune di Carenno e il Museo, è stato reso possibile grazie al contributo del “Fondo per lo sviluppo del Territorio Provinciale Lecchese” attivato dai Comuni soci di Lario Reti Holding e Fondazione Comunitaria del Lecchese.

I promotori

L'Associazione Gruppo Muratori e Amici di Ca' Martì aps, costituita nel 2010, annovera al suo interno i fondatori del Museo e altri sostenitori. Dalla sua fondazione valorizza e promuove il patrimonio museale e le tecniche costruttive tradizionali. Tiene vivo il ruolo del Museo Ca’ Martì predisponendo le attività, le visite e le aperture. I giovani, protagonisti fin dai lavori iniziali sul bene civico, hanno avuto particolare attenzione anche nel 2017 con il Progetto Ca’ Marteen.

La Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus è specializzata nella rigenerazione di spazi culturali e naturali insieme ai giovani e alle comunità di riferimento. Con il progetto Museo di Comunità ha collaborato con molti musei della provincia di Lecco e Bergamo studiando attività e percorsi comunitari di riattivazione e protagonismo culturale. I momenti formativi saranno condotti da esperti delle due organizzazioni con il supporto di volontari dell’Associazione. Tutti i docenti hanno una pluriennale e comprovata esperienza in ambito culturale, socio- etnografico e nella didattica museale.

A chi è rivolto il percorso

Il percorso è rivolto ai giovani dai 17 anni ai 30 anni che:

Vorrebbero fare del volontariato in ambito culturale;

Pensano ad un possibile sbocco professionale nel mondo dei beni culturali;

Vorrebbero acquisire competenze e conoscenze sui musei del territorio, sui temi della storia locale e dell’organizzazione di eventi culturali per la comunità locale e per i turisti;

Abbiano un’idea da proporre;

Siano stufi di sentirsi dire che dove vivono non succede mai niente

Previsti riconoscimenti per i partecipanti

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido anche per i crediti scolastici. Ci sarà inoltre la possibilità di attivare con le scuole convenzioni per riconoscere l’esperienza all’interno dei Pcto (ex alternanza scuola lavoro). Infine, dopo il percorso, verrà data l'opportunità di partecipare alle aperture e all’organizzazione e realizzazione delle iniziative estive promosse dal Gruppo Muratori e Amici di Ca’ Martì aps ricevendo un riconoscimento economico. L’impegno che verrà richiesto sarà di una o due volte al mese da luglio a ottobre, nei week end o in qualche serata infrasettimanale.

Informazioni e iscrizioni

I posti sono limitati. Per iscriversi contattare i numeri: 3201651486 - 3472433442 oppure scrivere una mail a: amicicamartì@gmail.com È richiesta ai partecipanti l’iscrizione annuale all’Associazione comprensiva di copertura assicurativa (10 euro).