Auto in sosta vietata per il Carnevalone multate e fatte rimuovere

Polizia locale all'opera questa mattina in zona viale Turati per rimuovere le auto in sosta nei parcheggi pubblici che avrebbero dovuti essere lasciati liberi per la sfilata di carnevale. La segnalazione - con tanto di foto scattata in viale De Gasperi - ci è stata inviata in redazione da una nostra lettrice alle ore 10.15 di oggi, sabato 17 febbraio.

Alle 14 partirà la sfilata del Carnevalone di Lecco con i Regnanti dal piazzale dei Cappuccini per poi attraversare le vie della città fino alla Piccola per il gran finale tra carri, maschere e coriandoli. Intanto, attenzione ai posteggi e alla viabilità. Alcuni stalli, come quelli nella zona della partenza avrebbero già dovuto essere lasciati liberi dalla mattinata e gli agenti della Polizia locale sono stati inflessibili con diverse multe e rimozioni.