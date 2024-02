Il Carnevalone conquista i lecchesi. Vince Valmadrera con 'Trolls'

I suoni, i colori, la magia del Carnevalone sono tornati ad animare le vie di Lecco. È stato un pomeriggio di festa per la città, quello di sabato 17 febbraio, con la sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati ad attraversarla longitudinalmente da nord a sud.

La partenza è avvenuta alle ore 14 da piazza Cappuccini, tra ali di folla incuriosita, mentre il corteo si è arrestato in via Amendola, nello spiazzo della Piccola, dove si sono svolte poi le premiazioni.

Ovviamente in prima fila loro, i regnanti dell'edizione 2024, Regina Grigna e Re Resegone, al secolo Arnaldo Tavola e Paola Corti, accompagnati dal Gran Ciambellano Gustavo Perossi.

La vittoria è andata, come lo scorso anno, al carro di Valmadrera, ispirato al tema cinematografico 'Trolls". Fra i gruppi, premiato come vittorioso l'Oratorio San Francesco di Lecco.

Questa sera, dalle ore 21, previsto il gran finale in musica in centro, tra piazza Garibaldi e piazza XX Settembre.

In archivio un'edizione non priva di polemiche

Si conclude così un'edizione piuttosto tormentata, sia per le polemiche dovute al contemporaneo svolgimento della partita di Serie B Lecco-Cosenza che ha rischiato di complicare la già appesantita viabilità cittadina, sia per quelle relative ai costi del Carnevalone, in una diatriba sul contributo offerto che ha coinvolto il Comune di Lecco e Ltm, associazione da anni organizzatrice degli eventi.