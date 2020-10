L'"attacchino" Luciano Pavoni va in pensione: gli amici lo festeggiano con un maxi cartellone

Un maxi cartello per augurare buona pensione. E' l'iniziativa che hanno scelto di mettere in atto gli amici di Luciano Pavoni, storico "attacchino" della an Marco che dopo vent'anni ha dismesso spazzolone e secchio: quale miglior modo, quindi, per salutarne la fine della carriera lavorativa? Anzi, è stato lui stesso, senza saperlo, ad affiggerlo in via Gorizia, in uno degli spazi dove per settimane hanno campeggiato i volti dei candidati alla poltrona di sindaco.

"Carlo Luciano, finalmente la pensione è arrivata e un po' te la sei meritata. Se ad Amendola non vuole attecchire, a Gorizia il poster lo devi finire. Sta a sentire: questa sera ti devi divertire, brindiamo a te e al tuo avvenire. Jiviili. I tuoi colleghi".

Questo il testo stampato in rosso su sfondo bianco, affiancato da una gigantografia dello stesso Pavoni.