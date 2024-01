"Ricostruzione scuola Pertini, opera faraonica e spropositata"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Nel piano triennale delle opere pubbliche è stata riconfermata la demolizione e ricostruzione della scuola "S. Pertini" di via N. Sauro previa partecipazione ai bandi per la ricerca di quei 12.520.000 necessari, secondo la maggioranza, a ottenere una scuola dimensionata per 20 aule didattiche.

Una somma esorbitante (come la otterranno?) per un intervento francamente spropositato ed eccessivo.

Casa Comune si era già espressa criticamente due anni fa, in relazione allo studio di fattibilità redatto per partecipare a un bando ministeriale legato all'edilizia scolastica, progetto poi escluso dal Ministero medesimo.

A dicembre 2023 l'assessore Tagliaferri ha incredibilmente confermato che verrà ripresentato lo stesso progetto! Che non comprende la palestra, come scritto in qualche recente articolo.

Le domande sollevate

Restano tutte valide le domande cruciali che già al tempo ponemmo: perché dimensionare una scuola per 20 aule se la proiezione della necessità nel tempo sarà di poco più di circa 200 alunni, quindi 10 classi? Senza nemmeno avvalersi di uno studio demografico per giustificare il dimensionamento progettuale nè tantomeno una volontà di studiare un possibile futuro accorpamento dei comuni limitrofi, eventualità che col tempo diventerà sempre più necessaria e vantaggiosa per tutti. Ma il sindaco e la sua maggioranza hanno snobbato completamente queste considerazioni, come sempre del resto, salvo poi fare retorica vacua su quello che dovrebbe essere il ruolo della minoranza.

Pare che ad Abbadia l'Amministrazione stia lavorando all'accorpamento delle scuole elementari e delle medie in un unico plesso, scelta lungimirante che il Comune di Mandello non sta irresponsabilmente seguendo.

Nessuno risponde nel merito delle nostre perplessità, oggi come allora.

Sappiamo che l'attuale struttura ha delle problematiche e che necessita di adeguamenti strutturali, ma contestiamo la completa mancanza di analisi e prospettive in seno a un progetto che riguarderà le generazioni future.

I disagi organizzativi

Da ultimo, un'annotazione che interessa la vita e la fatica quotidiana delle famiglie: una scuola lungimirante che guarda al futuro dovrebbe prendere in considerazione il fatto di poter offrire un servizio diverso alle famiglie. Alla Pertini sono attivati tre pomeriggi alla settimana in cui i bambini possono restare sino alle 16. Tante famiglie hanno problemi a iscrivere i figli perché per due giorni a settimana escono alle 13 e questo genera grossi disagi organizzativi. Il sindaco dovrebbe sentire il dirigente scolastico e trovare una soluzione condivisa nell'interesse delle famiglie.

Occuparsi della vita concreta dei cittadini è decisamente più necessario che propagandare opere faraoniche, costose e soprattutto inutili.

Il Gruppo politico e consiliare di Casa Comune