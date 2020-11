Anche a Mandello l'impegno per eliminare la violenza contro le donne

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Il 25 novembre, è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Quello che stiamo vivendo è un anno particolare, la pandemia da Covid19 ci ha costretti in casa per le misure di prevenzione da contagio, l'impossibilità di muoversi ha aggravato i casi di violenza domestica e di revenge porn.

Secondo i dati Istat durante il lockdown della scorsa primavera sono state 5.031 le telefonate al numero verde 1522 attivo 24 ore su 24 per le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking, il 73% in più dello stesso periodo nel 2019. Non possiamo organizzare cortei, incontri o presidi ma non vogliamo rinunciare a tener viva l'attenzione su questa emergenza.

Abbiamo ricordato al sindaco Riccardo Fasoli di esporre sul nostro Municipio lo striscione della mostra "Zapatos rojos" tenutasi a Mandello nel 2014. Con questo gesto dal forte valore simbolico vogliamo ricordare le storie di dolore delle donne vittime di sorprusi e vessazioni.

Attivo uno sportello di ascolto per le vittime

A Mandello è presente uno sportello di ascolto rivolto alle donne vittime di violenza. L'associazione Telefono Donna di Lecco invia una propria operatrice presso il nostro Municipio il primo e il terzo martedì di ogni mese dalle ore 10 alle ore 12.

Lo staff di Telefono Donna dispone di avvocati e di psicologhe in grado di aiutare le vittime ad affrontare l'iter giudiziario nel caso in cui vogliano sporgere denuncia.

Chiamando il numero 388 87 15 441 si può, nel massimo della riservatezza, avere il primo contatto e aiuto nei giorni e orari di apertura dello sportello su Mandello (per necessità in orari e giorni differenti si può contattare la sede dell’associazione a numero 0341 363484).

È inaccettabile continuare a contare donne uccise per il solo fatto di essere donne, occorre muoversi e difendersi. Ci teniamo inoltre a segnalare e sostenere la petizione online "Il Giusto mezzo", promossa da un gruppo di donne, attive nel mondo del lavoro in diversi settori e con competenze diversificate, con la quale si chiede al presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e al Governo interventi su servizi sulla cura della persona dall'infanzia alla terza età, occupazione femminile e disparità di genere (qui trovate tutte le informazioni).

È necessario costruire un paese più equo, giusto e sano, valori che Casa Comune sostiene da sempre.

Gloria Valassi e Valentina Conca per Casa Comune per Mandello Democratica