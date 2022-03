Guerra in Ucraina, 43 rifugiati ospiti in un istituto professionale lecchese

La Lombardia si conferma protagonista nella gara di solidarietà a favore della popolazione ucraina massacrata dalla guerra, e anche il territorio lecchese sta facendo la propria parte con aiuti umanitari e accoglienza.

L'assessore regionale alla Formazione e Lavoro Melania Rizzoli - in un collegamento video pubblicato sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie online - ha ribadito la disponibilità "raccolta in soli due giorni" dei Centri di Formazione Professionale della Lombardia per ospitare rifugiati Ucraini. Queste scuole si trovano a Sondalo (Sondrio) 48 posti; Casargo in provincia di Lecco con 43 posti (si tratta dell'Istituto alberghiero Cfpa); a Vertemate con Minoprio (Como) 40 posti; Botticino e Ponte di Legno (Brescia) 56 posti. La Regione ha inoltre reso noto che alcuni tra questi istituti garantiranno anche il vitto.

"Ringrazio il mondo della Formazione professionale lombarda - commenta l'assessore Rizzoli - che senza esitazione si è mobilitato nel mettere a disposizione strutture per accogliere i rifugiati che scappano da questa orribile guerra. Chiedo a tutti gli enti che dovessero avere anche se pur minime disponibilità, di mettersi in contatto con Regione Lombardia affinché si possa incrementare la nostra ospitalità".