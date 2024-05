Belledo, le case Aler prendono forma: ecco come saranno

Le case Aler di via Turbaba iniziano a prendere forma. Durante gli ultimi giorni sono stati posati i muri di legno di quello che sarà il piano terra di una delle tre palazzine previste. Dalla fine del 2023 nel rione si è lavorato per abbattere le tre case popolari, che verranno completamente ricostruite: 30 alloggi sap per complessivi quasi 8 milioni d'investimento - 5,6 dal Pnrr e 2,2 da Aler Bergamo-Lecco-Sondrio - e tecnologie realizzative definite all'“avanguardia e sostenibili”. Le prime due palazzine sono state demolite dai vari mezzi entrati in azione, mentre ora tocca al terzo e ultimo condominio: l'impegno preso dall'ente pubblico è quello legato al 2026, anno entro il quale è attesa la consegna del cantiere.

Le nuove case Aler di Belledo