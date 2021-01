«La Monte Piazzo ha bisogno di interventi, raddoppiamo il peduncolo di Dervio»

La nuova chiusura della SS36 (con riapertura avvenuta nel primo pomeriggio) all'altezza dello svincolo di Piona, a Colico, per caduta di calcinacci in galleria, è l'ennesimo capitolo di un romanzo fin troppo lungo e dal finale prevedibile. La Monte Piazzo è una delle maggiori criticità del territorio, che penalizza la principale via di comunicazione fra Brianza e Valtellina.

Il sindaco di Dervio, tra i paesi del lago più penalizzati dalla deviazione del traffico lungo la Provinciale 72, ha colto l'occasione per rilanciare proposte importanti sul piano della viabilità. «Per fortuna questa volta è stato un intervento che si è risolto in fretta - spiega Stefano Cassinelli - Quello della Monte Piazzo è un allarme che suona da tempo, lo sanno tutti. In questo senso diventano ancora più importanti interventi già finanziati che sono il peduncolo di Dervio e il raddoppio dello svincolo di Colico a Piona. Si tratta di opere che devono essere fatte prima della sistemazione della Monte Piazzo. I finanziamenti delle Olimpiadi comprendono anche quest'ultima, ma ben ricordiamo i disagi che in occasione della chiusura della galleria furono sofferti nel tratto fra Colico e Lecco, in tutto il lago e la Valtellina».

«Unica reale soluzione una nuova galleria»

La soluzione, secondo Cassinelli, non manca. «Bisogna fare un cronoprogramma degli interventi e accelerare. Credo sia importante provvedere anche a un raddoppio del peduncolo di Dervio, significherebbe avere un tratto in più per Colico risolvendo anche eventuali problemi per l'incidentistica, e con il ribasso d'asta di 25 milioni di euro del peduncolo questa cosa è fattibile. Dopo di che - prosegue il sindaco - non possiamo nasconderci che la Monte Piazzo ha problemi strutturali e li avrà sempre, essendo stata fatta dentro una paleofrana, e l'unico intervento risolvutivo sarebbe creare una nuova galleria più all'interno della montagna, così che fosse lontana dalla frana. Questa cosa si sa da anni e il problema è ovviamente il costo. Se lo Stato intervenisse, essendo la SS36 una delle arterie più trafficate d'Italia, sarebbe ora di fare questa opera, pur con un costo di milioni di euro. La sua importanza è troppo grande».