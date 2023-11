Castagne e tradizioni nel suggestivo borgo

"Castagne & tradizioni". Questo il titolo dell'evento che si terrà domenica 12 novembre a Erve: una giornata dedicata al mondo delle castagne e all’insegna delle tradizioni, nella splendida cornice del caratteristico nucleo storico di Nesolio.

L'iniziativa è promossa dalla Pro loco (guidata dal presidente Fabio Valsecchi) e dal Comune, con il sostegno di Comunità montana ed ecomuseo, e permetterà di rivivere il procedimento di essiccazione e battitura delle castagne effettuato ancora con metodi tradizionali e tramandato da più generazioni. Proprio grazie agli abitanti di Nesolio - nucleo storico con i caratteristici vicoli e costruzioni che risalgono al 1400 - questa attività a livello familiare viene effettuata e mantenuta inalterata ogni anno.

L'appuntamento è per le ore 10 di domenica 12 novembre con ritrovo in piazza Unità d'Italia per poi risalire insieme al borgo di Nesolio. Alle 10.45 illustrazione del mondo della castagna e visita guidata al castagneto. A mezzogiorno degustazione di polenta con formaggi e salame in compagnia.

Alle 13.30 verrà poi effettuata la celebre battitura con metodi tradizionali delle castagne essiccate (mundei). A seguire distribuzione di caldarroste e vin brulé. La giornata sarà rallegrata da "Gabriele, la fisarmonica e i suoi amici". Per una migliore organizzazione è gradita la conferma di partecipazione al numero 339 1873918.