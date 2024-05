Rotonda e strada alternativa per far respirare la Sp 52

Il 15 maggio la Provincia di Lecco ha aggiudicato i lavori di adeguamento del calibro stradale lungo la strada provinciale 52 in località Cascinette Nere a Castello di Brianza. Nei prossimi giorni, dopo la firma del contratto, l'impresa appaltatrice delineerà l'area di cantiere e avvierà la realizzazione del nuovo tratto di strada alternativo al nucleo abitativo.

"L'obiettivo di questo intervento - fa sapere l'Amministrazione Hofmann - è risolvere la principale problematica rappresentata dalla strettoia all'interno dell’abitato di Cascinette Nere attraverso la creazione di un nuovo tracciato stradale della lunghezza complessiva di circa 600 metri".

Costo: un milione di euro

Inoltre, verrà costruita una nuova rotatoria dal diametro di 30 metri per regolare l'intersezione tra la strada provinciale e l'accesso alla frazione; questa rotatoria avrà il duplice scopo di migliorare la sicurezza dell'intersezione e di ridurre la velocità sulla strada provinciale.

"Questo importante progetto, il cui costo totale ammonta a un milione di euro, è stato reso possibile grazie al finanziamento fornito da Regione Lombardia, per il quale ringrazio gli allora consiglieri Piazza e Formenti oltre che l’assessore Terzi - commenta il vicepresidente della Provincia di Lecco e consigliere provinciale delegato alla viabilità - Il contributo, sostanziale per la nostra Provincia, fa parte del Piano Lombardia e mira alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali. Il nuovo tratto di strada in variante al centro abitato, oltre a possedere una valenza sovracomunale, contribuirà a migliorare le condizioni di vita dei residenti".