"Turismo, Euromeet banco di prova in vista dei Master Games 2027"

"La notizia dell’arrivo dei 400 delegati di Euromeet 2024 è un ottimo risultato per il territorio. Complimenti a tutta la squadra che ha preparato il dossier di candidatura: è un importante banco di prova in vista delle Olimpiadi del 2026 ma soprattutto, per le caratteristiche dei partecipanti - molto interessati alle esperienze turistiche connesse all’evento - è l’occasione per lavorare insieme e fare rete tra enti, in vista dei Master Games del 2027 che la nostra città organizza insieme a Como e Varese e che ci consentirà di accogliere migliaia di atleti con le loro famiglie".

Commenta così Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività terrritoriale del Comune di Lecco, l’aggiudicazione alla provincia di Lecco dell’edizione 2024 dell’Euromeet da parte di Enos. L'evento internazionale dedicato allo sport outdoor è stato presentato ieri a Villa Locatelli, è sostenuto dalla Regione e vedrà anche la collaborazione del Politecnico di Lecco.

"Si allarga così la volontà politica di posizionare il nostro territorio come meta turistica per l’outdoor inclusivo e intorno a questo tema possiamo dunque lavorare in modo unitario - aggiunge Cattaneo - Ringrazio in particolare il sottosegretario regionale Antonio Rossi per la qualità delle proposte che sta portando sul territorio lecchese e come amministrazione comunale siamo pronti a fare la nostra parte a fianco della Provincia e di tutti gli altri comuni coinvolti".